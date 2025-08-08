COPE
Antonio Ameijide: "Es vergonzoso que la Diputación de Lugo no haga nada por atraer turismo a la provincia"

El portavoz del Partido Popular criticó el estado "lamentable" de los accesos a las playas en las vías de titularidad provincial, donde no se han realizado aún las tareas de desbroce

Ameijide: "Tomé ha pasado de ser un aprendiz a ser un dictador"
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

