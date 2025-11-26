COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Más de 160 acordeonistas se unen para rendir homenaje a la Muralla de Lugo en su aniversario

La agrupación 'Terras do Miño' promueve un espectáculo musical formado por más de 160 acordeonistas procedentes de toda Galicia y de diferentes puntos de España. Las actuaciones tendrán lugar el próximo sábado 29 en el auditorio de la Delegación de la Xunta a las 12,00 horas y a las 17,00, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Acordeonistas de Terras do Miño
00:00
Descargar

Música de acordeón para felicitar a la Muralla en su aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura13:53 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 26 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking