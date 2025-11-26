Más de 160 acordeonistas se unen para rendir homenaje a la Muralla de Lugo en su aniversario

La agrupación 'Terras do Miño' promueve un espectáculo musical formado por más de 160 acordeonistas procedentes de toda Galicia y de diferentes puntos de España. Las actuaciones tendrán lugar el próximo sábado 29 en el auditorio de la Delegación de la Xunta a las 12,00 horas y a las 17,00, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo