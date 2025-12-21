13:30 | 21 DICIEMBRE 2025 | NOTAS NECROLÓGICAS EN COPE LUGO
Te informamos de todo lo que sucede en tu provincia. Escúchanos y síguenos en cualquiera de nuestras emisoras o en nuestra web
Lugo - Publicado el
1 min lectura5:15 min escucha
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
Cristina narra el cuento de Navidad de su nieto y el árbol menguante
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
Nadales a dojo
1 min