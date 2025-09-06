13:30 | 01 SEPTIEMBRE 2025 | NOTAS NECROLÓGICAS EN COPE LUGO
Cada día, puedes escuchar las notas necrológicas en COPE Más Lugo, a través de nuestras frecuencias locales: Lugo capital y zona centro: 88.9 FM y 1224 OM. Zona de montaña (Becerreá): 96.6 FM. A Terra Chá (Vilalba): 101.2 FM También están disponibles en nuestra página web: www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo
Lugo
1 min lectura
