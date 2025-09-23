COPE
Rubén Arroxo: "É un orgullo poder acoller a gala dos Premios Mestre Mateo na nosa cidade"

O primeiro tenente de alcalde valorou moi positivamente que Lugo celebre por vez primeira a gran festa do audiovisual galego no auditorio 'Fuxan os Ventos' o 21 de marzo de 2026

Rubén Arroxo: "É un orgullo poder acoller a gala dos Premios Mestre Mateo na nosa cidade"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

