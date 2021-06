Han sido muchos los muchos meses en los que no hemos podido disfrutar de la especial simbiosis que en los últimos años ha generado la pasión cada vez mayor en Galicia que existe por el golf y la misma pasión y el compromiso por la calidad que el equipo de COPE Galicia pone en cada una de sus iniciativas.

Una unión de la que ha surgido uno de los circuitos de pruebas más importantes, si no el que más, de toda la comunidad, cuya celebración se vio interrumpida por la pandemia, aunque eso no ha evitado que la especial relación entre aficionados y organizadores se recuperara con el Torneo de Golf COPE Galicia, que ya no tendrá formato de circuito, sino una serie de pruebas que se disputarán los próximos meses y que tenía su primera parada este pasado fin de semana el el campo de golf de Val de Rois, en A Coruña.

MÁS DE UN CENTENAR DE PARTICIPANTES Y GANADORES

La inscripción para esta prueba del Torneo de COPE Galicia se cerraba con 126 participantes que, tras sendas jornadas, arrojaban los siguientes resultados:

En 1ª Categoría, vencedor Francisco Lodeiro Carbajal, seguido de Adrián Iglesias Mariño y José Pérez España.

En 2ª Categoría, resultó vencedor Juan José García García, seguido de Bernardo Pérez Isorna y de Manuel Miguéns Vilas

En categoría de damas, la ganadora fue Jennifer Medina, mientras que el mejor en Hándicap Junior fue Nicolás Riveiro.

Para completar el cuadro de ganadores, Ismael Busto se hizo con el premio local COPE al Mejor Aproach, mientras que el Mejor Drive fue para Manuel Martín García.









SORTEO DE REGALOS ONLINE

Además de estos galardones se realizó un sorteo para el reparto de los habituales regalos que la cadena COPE entrega tras cada una de las pruebas de su circuito durante el acto de entrega de premios.

Pero que la pandemia ha obligado a rediseñar, realizándose este sorteo vía online, introduciendo el puesto en el que cada uno de los participantes ha quedado en el ranking por Scracht del torneo para, posteriormente, adjudicar los diferentes regalos, hasta 18, que coincidan con los números seleccionados.

Un sorteo realizado a través de la web "sortea2.com" y que corrió a cargo del gerente del Val de Rois, Suso Suárez, acompañados del periodista deportivo Pepe Torrente y del Director Regional del circuito de emisoras de Cope Galicia, Javier Maroño.

Vídeo





Puedes comprobar todo el listado de ganadores aquí:









Fue precisamente el director regional de COPE Galicia el encargado de llevar a cabo el segundo de los sorteos, más sencillo pero no por ello menos importante, como fue el que adjudicó sendas bolsas de palos a Manuel Brandariz González y Francisco Javier Becerra García.

Vídeo









Todo por haber rellenado unas tarjetas previa participación salida a disputar el torneo y que les ha permitido llevarse estas dos regalos, poniendo el broce al Torneo de Golf Cope Galicia en Val de Rois que ha servido para reunir de nuevo a los aficionados gallegos y a la COPE tras muchos meses sin haberlo podido realizar.

Prueba que el gerente de este club de golf no dudaba en calificar de "muy positiva", por la participación cercana a las 130 personas, climatología perfecta y destacando que la elección de este campo para empezar con el Torneo de Cope Galicia"una muestra de cariño y un verdadero orgullo" ya que la labor que hace la COPE con este deporte "es algo que todos los jugadores de golf tenemos que agradecer, ya que, independientemente del nvel de juego, cada jugador tiene su espacio de competición", para señalar que "el apoyo de COPE al golf en Galicia es impagable".

Audio





Y que se convierte en el pistoletazo de salida para este Torneo de COPE Galicia que en los próximos meses recorrerá buena parte de los principales campos de golf de la comunidad, con la siguiente cita en los días 18 y 19 de junio en el campo Golf Campomar Narón para, a continuación y ya en julio, organizar las siguientes pruebasen el Real Aeroclub de Santiago, los días 9 y 10 de julioy en el Club Golf Mondariz, el fin de semana del 30 y 31.