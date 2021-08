El campo de golf de Miño acogerá la tercera edición del Torneo Terra das Mariñas – Liñagar

El campo de golf de Miño será el escenario del III Torneo Terra das Mariñas – Liñagar durante los días 6 y 7 de agosto. El campeonato está organizado por el Club Yerra das Mariñas y la colaboración de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y el Grupo Liñagar.

Esta mañana se presentó el evento en las instalaciones deportivas miñenses. En el acto estuvo presente el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, así como el presidente de la Reserva y regidor de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes.

Vázquez Faraldo destacó que “o torneo celebrarase por primeira vez nun campo municipal, xa que o Concello asumiu a titularidade das instalacións desde o pasado venres 30 de xullo”. A su vez, felicitó a las entidades implicadas en la organización del evento por “dinamizar a competición deportiva en Miño e promover actividades dentro do termo municipal”.

Por su parte, José Antonio Santiso agradeció el trabajo del Club Terra das Mariñas “pola organización e a súa boa disposición para traer unha competición de entidade ás Mariñas Coruñesas”. En este sentido, explicó que “non podían faltar as experiencias sensoriales co selo de calidade da Reserva, do que forma parte o Concello de Miño, dentro dos agasallos que recibirán os participantes”.

La competición se disputará en modalidad individual ‘stableford’ y arrancará con una degustación que incluye productos certificados de la Reserva da Biosfera. Por su parte, la actividad deportiva comenzará el viernes 6 de agosto a partir de las 15:00 horas y se reanudará el sábado desde las 9:00. Habrá premios para el primer y segundo ‘scratch’, así como los cinco primeros ‘hándicap’, el ‘drive’ más largo y el mejor ‘approach’.

Las inscripciones están disponibles para abonados al Golf Miño y el Terra das Mariñas a partir de 15 euros y para no abonados desde 25 euros. Para inscribirse será necesario enviar un correo a recepcionminogolf@gmail.com o llamar al 981 195 235 o 683 316 335.