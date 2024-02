María, marinera en Galicia: "Pediría a los políticos que vivieran una jornada de trabajo en el mar"

Fue en septiembre de 2019, con 19 años recién cumplidos, cuando María Maceiras Formoso, nacida en la localidad coruñesa de Muros, decidió dedicarse al mar. De familia mariñeira, fue la propuesta de su pareja de comprar un barco la que le llevó a tomar esta decisión de la que, asegura orgullosa, "no me he arrepentido ni un solo día".

Aunque reconoce la dureza de un trabajo "donde hay días en lo que no pescas nada" y en los que aplica la máxima aprendida de su padre de que "en la pesca, un día va por otro" para seguir adelante e intentar, como ella misma dice "que esto sea la profesión de mi vida".

POCAS MUJERES Y FALTA DE RELEVO GENERACIONAL

Desde hace un tiempo, una de las mayores preocupaciones del sector pesquero en la falta de relevo generacional y el poco interés que la actividad pesquera despierta entre los jóvenes de Galicia.

Un interés que es aún menor entre las mujeres, cuya presencia se limita en la mayor parte de los casos al marsiqueo a pie o a actividades como rederas o en las empresas de conservas y elaborados de pescado y marisco.

Una situación que según María se debe a los prejuicios que se mantienen sobre esta actividad "como que quien no sirve para estudiar, va para el mar y no es así porque yo me sigo formando pero no se da a conocer nuestra profesión; igual, si se enseñara más entre los más jóvenes, se animarían a probar".

"QUE LOS POLÍTICOS VENGAN Y VEAN LO DURO QUE ES SALIR AL MAR"

De hecho María Maceiras, de 23 años, desarrolla una intensa actividad divulgadora del trabajo en la mar a través de sus perfiles de TikTok e Instagram que le ha valido para hacerse con el Premio Nacional de Gastronomía Talento JovenAlimentos de España y que le ha permitido ahora dar charlas en centros educativos de la comarca donde se sorprende "que los más jóvenes no sepan nada de la actividad pesquera y que, por ejemplo, no hayan estado nunca en la lonja".

Demostrando un desconocimiento de la actividad pesquera que para María es la base del problema de relevo generacional, por lo que pide a los políticos que se presentan a las Elecciones Autonómicas del 18 de febrero "que se planteen por qué no hay ese relevo", para lo que les propone "que vengan a vivir un día con nosotros y vean lo duro de este trabajo, más si en ese día no capturas nada".

O, como ocurre ahora, cuando está la actividad marsiquera parada en la Ría de Muros-Noia por la alta mortandad del marisco provocada por las riadas de agua dulce del otoño y por las altas temperaturas del agua el pasado verano que ha impedido el crecimiento del bivalbo para alcanzar la talla comercial.

Lo que conlleva un cese de actividad para cerca de 1.500 profesionales que tienen que recurrir a unas ayudas "que no son para todos, porque el cese de actividad sólo lo pueden solicitar quienes tengan cotizado un mínimo de tiempo y eso nos deja fuera a los jóvenes", además de que las ayudas que se han articulado, la última de poco más de 550 euros, "no llega para vivir seis meses de marisqueo".

Dificultades como consecuencia de la nefasta campaña marsiquera en la ría que se suman a las ya habituales de una actividad que María no tiene intención de abandonar ya que, como ella misma segura, "sólo el balnceo del barco o el olor de mar compensa un mal día por lo que, aplicando la máxima de su padre, se llena de esperanza pensando en que "mañana será mejor".