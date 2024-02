La coincidencia musical entre los candidatos gallegos Alfonso Rueda (PP) y Besteiro (PSOE)

La música que escuchamos nos define. Las canciones y piezas musicales con las que disfrutamos tienen influencia, además, en el desarrollo personal de las personas.

¿Qué música escuchaba de adolescente el candidato del PP gallego a la presidencia de la Xunta? Pues pop rock español. El mandatario autonómico y candidato popular, Alfonso Rueda, contesta con una sonrisa y sin dudas con dos nombres propios del panorama nacional: Nacha Pop y Radio Futura, dos agrupaciones musicales de la movida de los años 80 y 90. “Siguen siendo canciones que mucha gente conoce, eso quiere decir que son muy buenas”, asegura Rueda.

Y aquí encontramos una curiosa coincidencia con los gustos musicales del candidato del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.

El candidato popular nos atiende entre entrevistas y actos por toda la comunidad, muestra de una agenda apretada en la que apenas tiene tiempo para nada. ¿Cómo desconecta? “Saliendo a correr”. Responde tajante: “Cuando llevas media hora ya solo piensas en que estás corriendo, a mí por lo menos es lo que me pasa”.

Encaramos ya la recta final de la campaña electoral en Galicia: el próximo domingo, 18 de febrero, la comunidad celebra elecciones y Rueda comparte con COPE Galicia algunas anécdotas de la campaña: “Tengo a tres personas, un chico y dos chicas de Monforte que los veo en todas partes. Animan mucho, además. No acabo la campaña sin preguntarles a qué se dedican. Además, es que están en muchos sitios de las cuatro provincias. Me resulta muy curioso, son muy groupies”. Nos explica con una sonrisa divertida.

En COPE Galicia le preguntamos también si ha habido algún asunto en el que haya cambiado de opinión en los últimos años y tiene claro que la paternidad le ha influido en su posición en determinados asuntos: “Tengo dos hijas, ya no son adolescentes, tienen 19 y 20 años, pero cuando yo tenía su edad pensaba que mi padre no tenía razón en nada y, ahora que las tengo a ellas… me doy cuenta de que sí, que un padre tiene razón en muchas cosas”.

600 persoas no almorzo na Coruña.



A cidade é referente en sanidade, e o será aínda máis co novo Chuac, o maior proxecto da nova lexislatura con 445 M€.



A cidade pode estar orgullosa do que avanzamos xuntos. Hoxe é tamén referente de innovación coa Cidade das TIC e a Aesia pic.twitter.com/qxkCS0ymEP — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 14, 2024