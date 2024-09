"Proxecto Home salvoume a vida"

A de Isa Novo é a voz da esperanza. Nun momento moi escuro da súa vida, esta veciña de Chantada (Lugo) refuxiouse no móbil as 24 horas do día, unha adicción que hai doce anos era algo descoñecido.

Ingresou na comunidade de Proxecto Home de Ourense, asumiu a súa adicción e reaprendeu a realizar as tarefas básicas da vida.

Unhas 800 persoas ingresaron nas comunidades terapéuticas que Proxecto Home ten na comunidade galega. Cocaína, alcohol e cannabis son as principales adicciones, pero non as únicas.