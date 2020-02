Si vas a Santiago en Semana Santa 2020 no te pierdas...

Seguro que si has elegido Santiago de Compostela para pasar unos días de descanso en la Semana Santa 2020 es porque algo te han contado ya de que la capital de Galicia es destino óptimo para disfrutar de momentos inolvidables de ocio, cultura y buena comida. En la Guía Cope te indicamos alguna de las propuestas que no te puedes perder en estas fechas: lugares que no te habían recomendado antes, que seguro te sorprenderán y te dejarán tan buen sabor de boca que estarás deseando tener tiempo para volver y repetir. Asómate...

CINCO PUNTOS DE INTERÉS PARA VISITAR

La Catedral de Santiago está completando su rehabilitación, con la vista puesta en el próximo Año Santo 2021... En ningún momento se ha cerrado al público durante todo este proceso, pero hace más de un año que no se celebra culto en el interior del templo debido a los trabajos. Sin embargo, esta Semana Santa 2020 está previsto que se recuperen algunas celebraciones ya. Además, permitirán disfrutar de una perspectiva nueva en el interior de la seo compostelana: como el Altar Mayor está todavía parcialmente cubierto de andamios, se instalará uno provisional de espaldas al Pórtico de la Gloria. La visita al Pórtico sí que se puede realizar con normalidad, con acceso desde el Museo.

Pero en el entorno de la Catedral hay otros lugares que no te puedes perder esta Semana Santa, con programación especial además para estos días.

Es el caso de San Martiño Pinario, el principal conjunto del Barroco Gallego. Fue fundado por un grupo de benedictinos poco después del descubrimiento de los restos del Apóstol, pero se desarrolló principalmente a partir de 1494. Con sus más de 20.000 metros cuadrados, es uno de los monasterios más grandes de España. La iglesia alberga joyas como un retablo de Casas y Novoa o una sillería de coro realizada en nogal por Mateo de Prado.

HORARIO de visitas:

Jueves a Martes: 11:00 a 19:00 horas.

Visitas guiadas a todos los días a las 12:00 y a las 17:30 horas.

Miércoles: Cerrado

* Los horarios pueden modificarse en función de la agenda de actos del museo.

TARIFAS:

Iglesia – Museo: 4,00 €

Iglesia – Museo: 5,00 € (Visita Guiada)

Iglesia – Museo (reducida): 3,00 € (*)

(*)Previa acreditación: peregrinos, estudiantes menores de 30 años, mayores de 65 años, familias numerosa, personas con discapacidad o en el paro y grupos de más de 12 personas.

ACCESO GRATUITO:

Previa presentación de documentación:

Personal adscrito a Instituciones museísticas.

Guías nacionales y autonómicos de turismo.

Periodistas en el ejercicio de su profesión.

A cinco minutos, callejeando por la zona histórica de Santiago te encontrarás el Convento de San Francisco con su Museo de Tierra Santa. Guarda objetos originales referentes a los Santos Lugares, así como otros de la tradición peregrina, lo que convierte esta exposición permanente en un puente entre dos de los centros de peregrinación mundial de la Cristiandad: Jerusalén y Santiago....y más en estos días de Semana Santa. En cuanto al convento, fue fundado por San Francisco de Asís en su visita a Compostela en 1214: del edificio original sólo se conservan cinco arcos góticos en el claustro y un sepulcro. El actual templo barroco se construyó entre 1742 y 1749: los franciscanos cuentan que en muchas ocasiones, como se trata del primer edificio monumental que se encuentra el visitante que llega desde el acceso norte a la ciudad, con frecuencia preguntan si están ya en la Catedral de Santiago. El caso es que, en el último año, la Iglesia de San Francisco ha albergado muchas de las celebraciones religiosas que han tenido que trasladarse desde la seo a causa de las obras. En el atrio, destaca el Monumento a San Francisco, un gigantesco cruceiro del escultor Francisco Asorey.

Horario de visitas:

Abierto de 10:30-13:30, 16:00-19:00. Solo cierra los lunes.

Precio: 3 €. Estudiantes y jubilados: 2 €. Grupos escolares: 1 €. Menores de 14 años: Gratis.

Tanto si acompaña el buen tiempo como si te vienes con paraguas a disfrutar de la Semana Santa en Santiago, no puedes pasar por alto las zonas verdes de la ciudad: tenemos parques urbanos y otros que conservan una vegetación más agreste, a la orilla de los ríos Sar y Sarela, que abrazan prácticamente Compostela. Te proponemos un paseo junto a este último, el Sarela, y el Barrio de O Carme de Abaixo. Desde la rúa San Lourenzo llegarás a la antigua fábrica de curtidos, hoy rehabilitada como complejo residencial de lujo. Todo el sendero a lo largo del río está protegido por vegetación típica de las riberas gallegas, como abedules y sauces. El recorrido completo se puede hacer en unos 30 minutos.

Turismo de Santiago

Si te animas a extender la excursión al entorno de Santiago, merece la pena la visita a la Fervenza do Toxa, en Silleda. Está considerada la cascada en caída libre más alta de Galicia, enclavada en el corazón de un bosque atlántico además bien conservado. Forma parte del Sistema Fluvial Ulla-Deza y participa en el proyecto europeo Rede Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria.

Para llegar, se accede desde la villa de A Bandeira situada en la carretera N-525 que une Ourense con Santiago. Desde esta población se va a la parroquia de Pazos por la carretera 204 en dirección a Merza y Vila de Cruces y, siguiendo las señales, llegaremos a los miradores, donde se puede aparcar para llegar haciendo senderismo hasta el pie de la cascada.

También en las inmediaciones de Santiago, una localidad que se viste de fiesta especialmente por Pascua es Padrón: pero no tienes que esperar al domingo de Resurrección para acercarte a la Casa de Rosalía de Castro, uno de los principales atractivos de este ayuntamiento. Aunque nació en Santiago, la poetisa gallega más universal pasó sus últimos años en la conocida también como “Casa da Matanza”. En 1947 se creó el Patronato que se ha encargado de restaurarla y la convirtió en Museo en 1972. El recorrido por el inmueble y el jardín es a la vez un paseo por los acontecimientos que marcaron la vida y la obra de la autora de Cantares Gallegos, ilustrado con retratos originales y cuadros pintados por uno de sus hijos, Ovidio Murguía de Castro.

Horario de visitas y precios:

Abierto de 10.00-13.30h y de 16.00-19.00h Domingos y festivos: 10.00-13.30h

Cierra los lunes

Visita individual: 2€. Grupos (más de 20 personas) 1.50€

DONDE HACERSE UNA FOTO EN SANTIAGO

Compostela ofrece numerosos espacios que te encantará llevarte en una foto, tanto dentro de la zona monumental como fuera de ella. Alguno de los que citábamos ya antes serán escenario, seguro, para muchos retratos si nos visitas...pero posiblemente el lugar que te permitirá recoger mejor en una instantánea la piedra milenaria de la ciudad del Apóstol y también la naturaleza que la envuelve es la Alameda. Desde el Paseo de los Leones tendrás una vista espectacular sobre el casco viejo y la Catedral.

TRES PLATOS TÍPICOS QUE DEBERÍAS PROBAR EN SANTIAGO

Al margen de las propuestas gastronómicas especiales que algunos locales de hostelería preparan para estas fechas, viajar a Santiago y alrededores en Semana Santa puede ser un buen pretexto para probar (o repertir) alguna de las señas de identidad de nuestra cocina.

El Cocido Gallego está en las cartas de muchos restaurantes desde el comienzo de la temporada de invierno hasta bien entrada la primavera.

El ingrediente estrella es la carne de cerdo: el escritor Álvaro Cunqueiro en su libro “A Cociña Galega” editado en los 70, ya decía que un buen cocido de nuestra tierra aunque lleve patatas, garbanzos y grelos, carne de ternera y gallina, “es fundamentalmente un homenaje al cerdo”. Porque recetas hay muchas...pero no hay ninguno que prescinda de la “cacheira” (la cabeza entera) o en su defecto morro y orejas, sumadas al lacón, costillas, espinazo, rabo, tocinos o chorizos, tanto el tradicional como el “ceboleiro” (que además de carne, lleva cebolla). Uno de los secretos es la cocción de todos los ingredientes, por etapas, en el mismo caldo, lo que le da un sabor característico. Es el mejor ejemplo de “slow food”, plato para consumir sin prisa, en locales como A Casa da Viña o A Nave de Vidán en Santiago o A de Rafael, en Vila de Cruces.

La Empanada es otro de los platos más tradicionales en la gastronomía gallega y que puedes encontrar prácticamente a lo largo de todo el año en la mayoría de los establecimientos de restauración y panaderías. No está claro si se trata de un plato original de nuestra comunidad... pero sí, que lleva aquí muchos siglos, porque ya el Maestro Mateo, en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y en varias esculturas en el Palacio de Xelmírez (anexo al templo) la “retrató” en el S.XII. La base de pan se elabora con harina de fuerza, levadura, agua, sal y aceite del guiso que se va a emplear para el relleno... y aquí puede estar la sorpresa. Porque frente a las recetas más tradicionales, con elementos principales como el atún, bacalao o pollo (generosamente acompañados de cebolla pochada, claro) te puedes encontrar con propuestas de lo más insospechado tanto en grandes como en pequeños establecimientos. Busca la marca “O Pastelón do Camiño”, en su web o en puntos gourmet, y encontrarás empanadas de cocido, de congrio, de pulpo, veganas... En la zona histórica de Santiago, en la rúa Preguntoiro, “Colmado Delicious” está abierto de lunes a domingo y allí puedes probar la empanada de cordero con ciruelas y dátiles, de conejo, negra de vieira o de pescados y mariscos. Difícil no encontrar una variedad atractiva... ¡o muchas!

El Pulpo se ha incorporado a multitud de platos... empanada, tostas, hamburguesas... pero hay quien piensa que para disfrutar al máximo de su sabor, nada mejor que tomarlo “á feira”, esto es, respetando la elaboración y presentación que se hace en las ferias de muchos puntos de Galicia. La cocción en olla de cobre de gran tamaño garantiza una distribución regular del calor, y el plato de madera permite que se absorba el agua sobrante. Imprescindible que te lo sirvan con sal gruesa y pimentón... Todo esto y más secretos los conocen al dedillo, por ejemplo, en Pulpería Rial, en Padrón.

CINCO RESTAURANTES TÍPICOS

Si buscas un local de referencia en Santiago, la familia de La Bodeguilla es parada obligada. Más de 30 años lleva abierta la más veterana, que está ubicada en el barrio de San Roque, pero el sello se ha extendido por otras zonas nuevas de la ciudad: San Lázaro y Santa Marta. En todas, cocina de elaboración tradicional y toques vanguardistas, con producto de temporada y amplia bodega tanto gallega como internacional. Muy recomendables todo el año desde sus ensaladas, el jamón, pan con tomate, las “tixolas”... por ejemplo de pulpo y langostinos, el solomillo con queso... Un consejo más: deja también espacio para el postre! Además, en Semana Santa ofrecen un menú especial con “Platos de Vigilia”: muchas propuestas con pescado y sobre todo, bacalao. Toda la información en labodeguilla.gal

En la rúa do Franco, una de las calles con mayor oferta gastronómica en la zona histórica de Santiago, encontrarás el restaurante A Barrola, donde a estas alturas de la temporada todavía puedes disfrutar de sus “Jornadas de río”, con platos como la lamprea (110€ el ejemplar, que puede dar para tres o cuatro raciones, depende del apetito de los comensales) o las angulas, a 120€ los 100 gramos. En restaurantebarrola.com puedes conocer las especialidades de este local, desde marisco, chuletón de buey o cocina de temporada. Y no todos los platos para bolsillos tan exclusivos como el del amante de las angulas: el arroz marinero para dos personas lo encontrarás a 35€ y con bogavante, a 45.

También en el entorno de la Catedral, en la Rúa da Raíña, está ubicado uno de los establecimientos de referencia para tomar marisco en Santiago: el restaurante Sexto II. Se precian de comercializar producto de las rías gallegas y como se puede comprobar en su web restaurantesexto.com, la oferta es amplia y variada, tanto en propuestas como en precios: desde unas zamburiñas a la panadera por 11€, pasando por el salpicón de marisco sobre 12€, la centolla gallega a 50€ el kilo o la langosta a 107. Hasta finales de abril tienen también en carta lamprea y angulas.

Si buscas cocina de inspiración conventual, el Restaurante San Francisco, del Hotel Monumento que lleva el mismo nombre, ofrece durante Semana Santa una selección de platos de cocina de Cuaresma. El menú, entorno a 20€, incluye entrantes como Huevo encapotado del Convento, plato principal de pescado o carne y surtido de postres, pan y agua. En sanfranciscohm.com encontrarás información actualizada.

Otra propuesta de cocina tradicional revisitada la tenemos en el Restaurante El Bordón, del Hotel los Abetos. Dispone de Menú ejecutivo, por 27€, con propuestas como el Carpaccio de lacón, vinagreta de patata y pimientos de Padrón, Jarrete de ternera con piña asada y patata o Corvina asada con cremoso de alubias y alga multipartita. En granhotellosabetos.com puedes consultar su amplia carta, para poder elegir entre más de veinte propuestas diferentes.

TRES COSAS QUE LLEVARTE DE SANTIAGO

Te proponemos recuerdos sabrosos y también sonoros de tu paso por Santiago. Para empezar...¿qué tal una caja de bombones? Las Pedras de Santiago son dulces artesanos elaborados con chocolate negro y almendras tostadas. Las encontrarás sin problema en establecimientos con productos gourmet, por ejemplo, El Corte Inglés, pero en la zona vieja de Santiago, el lugar de referencia es la Pastelería La Perla, en la rúa San Francisco. El precio aproximado del estuche de 200 gramos es de 9€.

Otro recuerdo sabroso de Santiago que no te ocupará mucho espacio en la maleta es la Mermelada de Pimientos. La cooperativa padronesa A Pementeira la elabora de forma artesanal, dulce y picante, así que se presta a una gran variedad de presentaciones, tanto en platos salados como postres. Su distribución está cada vez más extendida en tiendas de alimentación con productos gourmet. También las encontrarás sin problema en varios de los puestos de la Plaza de Abastos de Santiago. Normalmente hay dos presentaciones: el bote de 40 gramos cuesta 2€, el de 160 gramos, 4€.

Y para terminar, artersanía no ya sabrosa, sino sonora, y muy vinculada a la cultura gallega: ¿te atreves con una Pandeireta? En tiendas de productos tradicionales, como Bulideira, en San Lázaro, las encontrarás de diversos tamaños y diseños, a partir de 33€. Tanto los instrumentos como las fundas para conservarlos son auténticas obras de arte. Desde allí nos despedimos, con una muestra de cómo suena...