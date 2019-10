El "zasca" de Sánchez Bugallo a cuenta del llamado "derecho de autodeterminación"

El proceso catalán se coló en el debate ayer en el Pazo de Raxoi, decimos colarse porque no se va a resolver desde Santiago, a pesar de que determinados grupos políticos intenten mostrar de modo institucional su rechazo a la sentencia judicial. Era una moción presentada por Compostela Aberta y BNG, en la que incluso solicitaban una amnistía para los políticos condenados.

En esta nueva corporación no fue posible aprobar tal cuestión: por contra, populares y socialistas acordaron mostrar su apoyo a la policía y a su trabajo en Cataluña.

El ex alcalde compostelano Martiño Noriega cree que la sentencia genera "precedentes gravísimos por criminalizar el derecho a decidir y por poner en cuestión determinados derechos civiles". El popular Evaristo Ben fue claro: "No rechazamos, sino que respetamos la sentencia del Supremo. No vamos a estar al lado del que tira el adoquín, ahí no".

El alcalde Sánchez Bugallo volvió a hablar de sentencia modélica y propinó al Bloque y a Compostela Aberta lo que en el ámbito informal suele definirse como "zasca".

Sobre el derecho a la autodeterminación decía el regidor compostelano que ningún país ni en Europa, ni en América o en Asia lo reconocen y a continuación añadió, con ironía: "¿Saben que país del continente europeo lo reconocía? Una democracia consolidada como era la Unión Soviética de Stalin".

Además, Martiño Noriega anuncia su asistencia a la manifestación este fin de semana en Barcelona, en contra de la resolución judicial. Irá junto al líder de ANOVA y diputado en el Parlamento gallego, Antón López.

PLAN CONTRA EL RUIDO

El pleno municipal de ayer acordó también poner en marcha una batería de medidas para luchar contra el ruido noctuno que impide el descanso de muchos vecinos. Se aprobó la propuesta del PP de poner en marcha medidas para combatir los ruidos nocturnos. Los populares proponen, por ejemplo, un registro de llamadas de la policía local por esta cuestión, un mapa actualizado de zonas saturadas o indemnizaciones o bonificaciones para quien sufre de modo prolongado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Ayer también se probó una declaración institucional para reclamar un juzgado específico de violencia de género. Según indica ese texto, "en 2018 asináronse en Santiago 159 sentenzas por violencia machista" a través del Juzgado de Instrución número 3, el encargado de tramitar en nuestro concello las denuncias por este tipo de violencia. Según la última memoria publicada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en 2017 esta sala inició 2.956 casos, resolvió 3.453, y dejó pendientes 501.

Estos datos evidencian la enorme carga de trabajo que acumula. Además, la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2014, y el Pacto de Estado contra este tipo de violencia, apuestan por garantizar la especialización en el tratamiento de las denuncias por violencia machista.

Tanto la evolución del número de denuncias por violencia machista, como la acumulación de causas en el juzgado encargado y las recomendaciones para el tratamiento especializado de estos casos, justifican, según la corporación municipal, la creación de un juzgado específico en la ciudad.