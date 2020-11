El Xacobeo de Galicia: 85 millones y un seguro de viaje frente al coronavirus

Según avanzamos hacia 2021 vamos cayendo en la cuenta de que tampoco el próximo año será completamente normal... Seguiremos con distancia o mascarilla y teniendo que minimizar los contactos con las personas o evitar aglomeraciones. Con esta perspectiva, el gobierno gallego ha comenzado a desgranar sus ideas sobre el Xacobeo. Es un año en el que tienen muchas esperanzas puestas las empresas y autónomos que pertenecen al sector turístico y hostelero. Cómo será este Año Santo aun es una incógnita. Sí sabemos, no obstante, que empezará cuando estaba previsto: con la apertura de la Puerta Santa a finales del mes de diciembre.

EL PLAN DE LA XUNTA PARA EL XACOBEO 2021

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que se destinarán 85,6 millones al Xacobeo 2021 entre todos los departamentos del Gobierno gallego. En la presentación de los presupuestos en comisión parlamentaria, ha informado de las línea maestras de su departamento.

La Xunta anuncia el seguro de coronavirus para los viajeros que vengan a Galicia en 2021

Entre las novedades que ha expuesto Rueda encontramos la creación de un "seguro coronavirus". ¿Qué significa esto? Se trata de un seguro que permitirá cubrir gastos sanitarios, de transporte y alojamiento para un viajero y acompañante en caso de contagio. Un medida con la que se busca dar "tranquilidad" a los que visiten Galicia al dar cobertura también a su estancia si tiene que hacer cuarentena.

Del total de 85,6 millones de euros para el Xacobeo, el área de la Vicepresidencia primera aporta 61,7 millones, mientras que el resto llega de diferentes consellerías. Al respecto, el vicepresidente ha reconocido que hay que afrontar el Xacobeo con "realismo" ya que "no va a ser en los primeros meses lo que estaba previsto", pero apunta que se debe estar "preparados" para cuando "la situación se vaya normalizando".

MÁS DE 200 ACTIVIDADES SIN AGLOMERACIONES

En esta partida del Xacobeo se reservan casi 38 millones para la programación. De momento no conocemos grandes citas, aunque se anuncia que la programación se presentará próximamente y que incluye más de 200 actividades. No obstante, desde la administración autonómica trabajan con la previsión de que no podrá haber "grandes movimientos de masas".

38 millones de euros para la programación, que se presentará próximamente, pero sin grandes movimientos de masas

En esta línea, Alfonso Rueda ha avanzado que se prepara una "gran campaña" de promoción del próximo año jacobeo y que destinará casi 8 millones de euros.

Además, el vicepresidente se ha quejado de que el Xacobeo "merece una implicación mucho mayor" del Estado. Contrapone la ausencia de partidas en los PGE para el Año Santo con los 20 millones que el Gobierno dedica al convenio de capitalidad de Barcelona.

Junto a esto, se va a promover Galicia como un destino seguro a nivel sanitario en 2021, pero también se reserva un millón de euros para un plan de seguridad de la Catedral y su entorno en previsión de que vuelvan las "aglomeraciones" en el futuro.

Además, se pondrán en marcha seis albergues en: Vilasantar, O Saviñao, A Gudiña, Oseira, Sobrado dos Monxes y Vigo. Se iniciarán obras en albergues de Piñor y Friol.