Vestir a las Tanxugueiras para abrirse un hueco en la moda gallega

Era a mediados de este pasado mes de diciembre cuando el trío de cantareirasTanxugueiras ponía el broche a su exitosa Xira Midas con un concierto en el que lograban colgar el cartel de completo en el Coliseum de A Coruña, a rebosar en sus más de 8.500 plazas. Un concierto en el que tanto las hermanas Sabela y Olaia Maneiro como Aida Tarrío vistieron los trajes diseñados para esta gira por un joven diseñador de moda gallego, Manuel Escurís, que a sus 24 años reconoce que el encargo le llegó "casi por casualidad" y por mediación de "una amistad común" con el popular trío de música gallega.

Algo que se produjo hace ahora poco más de un año y que "al principio era sólo para un vestuario", pero la cosa se alargó y acabó convirtiéndose en el encargo de "tres vestuarios distintos, cada uno con un traje diseñado específicamente para cada una".

Es decir, "nueve looks que ellas escogían en cada concierto" y que no fue sencillo diseñar ya que las primeras propuestas que les hizo Manu "eran un poco más locas, pero tuve que interiorizar que ellas en el escenario bailan y cantan", por lo que se tuvo que adaptar a esas exigencias del espectáculo con un resultado que no dejó indiferente a nadie; menos a las propias Tanxugueiras que han alabado públicamente y en distintas ocasiones el trabajo de este joven diseñador de Boiro (A Coruña).

ESTILO INTERDISCIPLINAR Y CUADROS DE GOYA

Cuando se le pregunta por su estilo, Manu es rotundo al asegurar que "busco la interdisciplinariedad de la moda, es decir, la confluencia de la moda y otras disciplinas", además de buscar materiales "que no son habituales en moda, como en este caso la silicona de platino para simular un efecto mojado o impresiones digitales diseñadas por mí", que dan como resultado sorprendentes trajes como los que lucieron las Tanxuguieras con cuados deGoya como estampación de las telas.









"Siempre conservando la coherencia del encargo y el estilo propio de cada una", nos cuenta Manu Escurís que a pesar de su juventud y de carecer aún de taller propio, es consciente de la oportunidad que se le abre con la exposición pública y mediática de este su primer gran encargo "aunque pronto habrá más porque algún encargo hay por ahí", dice entre risas pero conservando el secreto profesional

Y reconociendo que en el mundo de la moda actual en Galicia "hay una gran industria y mucha gente que se está dedicando a esto, en España también, por lo que es muy difícil abrirse un hueco; pero hay que intenar despuntar de alguna forma".

Para lo que no duda en alabar el trabajo de los y las modistas "como Loli González, sin la que no podría haber hecho nada porque en el vestuario para una gira los tiempos son muy apretados y se necesita ayuda". Con quienes espera seguir contando para proyectos futuros "tanto con las Tanxugueiras que se verán en breve como otros personales míos que intentaré mover lo máximo posible", para lo que "no vais a tener que esperar mucho".

Trabajos que, a la espera de ver el resultado, a buen seguro no dejarán indiferente a nadie como este joven diseñador gallego ha demostrado saber hacer en su puesta de largo en la moda gallega.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado