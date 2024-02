El vecino de Santiago que lleva 37 años desfilando cada martes de Carnaval: “Este año será especial"

Paco Otero es un vecino de Santiago de sobras conocido: vive en el barrio de Conxo y su nombre está históricamente ligado a la Navidad en Compostela porque, de diciembre a enero, instala en un pequeño local anexo a su casa un Belén familiar que hace las delicias de santiagueses y foráneos.

Pero, además, es cofrade en la Semana Santa compostelana y vecino muy activo de las celebraciones de la capital gallega.

Así que el Carnaval no iba a ser menos. Lleva casi cuatro décadas saliendo a desfilar los martes de carnaval en la ciudad. Lo hace porque le gusta y lo suyo tiene mucho mérito porque él mismo confecciona sus disfraces: los imagina, le da vueltas a la cabeza, los diseña y los crea de la nada: “No hay nadie en Santiago que lleve los años que llevo yo, saliendo todos los martes de Entroido. El primer año que participé fuimos de chinos”. Salió por las calles compostelanas en distintas categorías: carrozas, comparsas, pareja o individual.

Hace memoria en los micrófonos de COPE Santiago sobre las anécdotas de los desfiles: “Yo solo recuerdo un año en el que se suspendió por la lluvia, yo fui igual a la Avenida de Ferrol, desde donde sale el desfile y me puse pingando, como un pito”. Y es que había sido sonada esa cancelación “hace unos siete años”, por la polémica suscitada. Cuando los participantes estaban ya preparados para salir, el Ayuntamiento tomó la decisión de suspender el desfile.

También recuerda Paco alguna nevada justo el día antes del martes de Entroido: “Hubo un año que nevara el día anterior y que el día que salimos aún estaba la nieve en la calle. La nieve permanecía”. Para Paco participar va más allá de conseguir un premio económico y pide más implicación del propio Concello de Santiago: “Yo mi disfraz de este año lo estoy haciendo en la calle, aunque lo tengo muy agachado. Vino por aquí un carpintero y lo vio y me dijo, oye, esto te costará un montón de dinero, te darán algo… ¿Qué me dan? Imagínate que me dieran el premio. No me llega para pagar todo el disfraz, todo lo que he gastado”. El Ayuntamiento de Santiago reparte estos Carnavales 14.000 euros en premios.

UN MARTES DE CARNAVAL DISTINTO: “ESTE AÑO SERÁ ESPECIAL”

Para Paco, con todo, este 2024 va a ser muy especial porque va a vivir una primera vez: desfilar con su nieta Paula, de siete años: “Tenía una idea guardada hace años y ahora estoy trabajando en ella. Te voy a dar el título del disfraz: Recuerdos de infancia para mi nieta”. La máscara y la ropa ya lo tiene listo, pero ahora está “con otra historia, porque la voy a llevar como una reina”.

Nos confiesa, ilusionado, que había estado esperando desde hace años poder llevarla en el desfile y lo mejor es que la idea partió de la propia pequeña.

Seguro que lo disfrutarán, con permiso de la lluvia que se anuncia para el martes, 13 de febrero.