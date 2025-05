Los turistas (extranjeros) de Santiago ya no quieren ver sólo la Catedral

Santiago - Publicado el 19 may 2025, 18:12

Desde hace unos meses prolifera en la ciudad de Santiago la imagen de los grupos de turistas visitando zonas que hasta hace poco eran casi exclusivas para sus habitantes y vecinos y que se encentran alejadas del Casco Histórico y la Catedral, que siguen concentrando el grueso de la atención del visitante.

Por lo que ya no resulta nada extraño ver a grupos de turistas con guía en parques como los de Belvís, Bonaval o La Alameda, zonas altas con magníficas vistas como la Ciudad de la Cultura o el Monte Pedroso y los paseos fluviales de los ríos Sar y Sarela.

Nos lo cuenta Joaquín Rubal, guía turístico en Santiago y presidente de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia (APIT) quien asegura que "algunas de las agencias con las que trabajamos ya realizan esa oferta de realizar el paseo por el casco histórico de Santiago o el de Jardines de Compostela", siendo cada vez más los grupos que optan por esta segunda opción "aunque la mayor parte sigue apostando por el sota, caballo y rey".

la Opción del turismo verde es esxclusiva de los extranjeros

Entre los que buscan esta visita alternativa se encuentran muchos de quienes ya han visitado Santiago alguna vez y por lo tanto, ya conocen las zonas más señaladas. Además de ser grupos que, por lo general, tienen varios días de visita y pernoctan en la ciudad por lo que pueden diversificar sus destinos.

Con la particularidad, nos reconoce Joaquín Rubal, de que "hasta donde yo sé las personas que están realizando estas visitas guiadas por el entorno natural de Santiago son todas extranjeras".

Por lo que, por el momento, el turista nacional no se está sumando a esta propuesta que es una de las que se están potenciando por las administraciones para diversificar el turismo en la ciudad y evitar, en la medida de lo posible, la masificación que se produce en los lugares más visitados como la Catedral, la Plaza de Abastos o las calles más concurridas del centro histórico como la Rúa do Vilar o la Rúa do Franco.

TEMPORADA ALTA YA A MEDIADOS DE MAYO

Todo ello ante una temporada turística que cada año se adelanta más ya que desde hace unas semanas se está produciendo un incremento significativo de visitantes, por lo que el presidente de APIT no duda en asegurar que "este mes de mayo ha empezado muy fuerte, a diferencia de abril con respecto al del año pasado año, y estamos ya en cifras muy parecidas a las de temporada alta".

Y con la previsión de que ésta se extienda en el tiempo hasta finales de octubre, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años tras la pandemia, aunque volverán a ser los meses de julio y agosto los que concentren lo grueso de esta temporada turística en Santiago.