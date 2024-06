Tras el San Antonio portugués, Galicia recibe la sardina que mojará el pan por San Xoán

Desde este pasado mes de mayo lleva abierta la campaña de la sardina para la flota del cerco de Galicia pero es en este mes de junio cuando este producto registra uno de los mejores momentos para su comercialización. Todo por dos tradiciones que convierten a la sardina asada en el epicentro gastronómico de las celebraciones de San Antonio en Portugal y de San Juan en Galicia.

La primera se acaba de celebrar este pasado 13 de junio y en las últimas jornadas ha provocado que bena parte de la sardina descargada en los puertos gallegos y lusos haya tenido como destino ese mercado.

Pero, una vez pasada esta celebración, toca ahora a los mercados y las lonjas de Galicia tomar el testigo según nos vamos acercando a la noche de San Juan donde, como dice la tradición, "a sardiña molla o pan".

Y es que no hay hoguera de las miles que se prenden por toda la Comunidad en esa noche, que no se precie en tener unas sardinas para asar, cumpliendo una tradición que curiosamente, o no, coincide con la llegada de los bancos de sardina a las costas atlánticas de la Península Ibérica.

800 TONELADAS DE SARDINA DESCAGADAS EN RIBEIRA DESDE MAYO, 10 EN UN SOLO DÍA

Todo ello provoca que en las últimas semanas se haya incrementado la descarga de sardinas en los distintos puertos de Galicia, ya que es ahora cuando este producto es más apreciado por los mercados y alcanza un mayor valor.

De hecho, en la lonja de la localidad coruñesa de Ribeira se han descargado desde la apertura de la campaña en mayo cerca de 800.000 kg de sardina, mucha de ella destinada a la industria conservera, pero es ahora cuando en las subastas los compradores buscan el mejor producto para la venta en fresco.

Lo que obliga a cuidar a la sardina desde que es capturada hasta que sale hacia los mercados "coa menor manipulación posible y sempre no menor tempo posible porque, canto máis fresca, mellor".

Nos lo cuenta el responsable de las relaciones con las embarcaciones de la Nova Lonxa de Ribeira, Nacho Quintela, asegurando que "só onte descargáronse 10 toneladas de sardiña porque todos os barcos cubriron o cupo máximo", lo que significa que "estase recuperando a presenza de bancos de sardiña como está constanado o cerco xa dende que se abrira a campaña".

Lo que marca la perspectiva de una buena campaña de sardina para el sector del cerco en Galicia que tiene ahora ante sí uno de los momentos de mejor precio en subasta, "aínda que iso dependerá tamén das cantidades que se descarguen todos estes vindeiros días porque, xa se sabe, a mais cantidade, pode ser menor o prezo en subasta".

Un difícil equilibrio que, de todas formas, es habitual en cada campaña y que desde el sector se quiere afrontar ofreciendo "un producto de tempada da mellor calidade", para lo que no se escatima en "coidar ao máximo a sardiña dende que é capturada xa que prácticamente non existe manipulación ningunha", siendo clasificada ya por tallas en los propios buques, lo que evita que "despois a sardiña teña unha peor presenza ou estea desescamada".

Cuidados del sector pesquero gallego para un producto, la sardina que, una vez pasada la celebración de San Antonio en Portugal, será uno de los productos más buscados por los consumidores en pescaderías, mercados y plazas de abasto de toda Galicia ante la llegada de a noite de San Xoán.