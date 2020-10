El toque de queda en Galicia será de 11 de la noche a 6 de la mañana

La Xunta de Galicia mantiene el horario del toque de queda de 23,00 a 6,00 horas decretado por el Gobierno central el pasado domingo para toda España con carácter general y que se aplicará en todo el territorio de la Comunidad gallega. Así lo ha anunciado este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones adoptadas por el Comité de expertos en la tarde noche del lunes, cuya reunión fue adelantada de urgencia tras la entrada en vigor del nuevo Estado de Alarma.

Un comité "largo y complejo", según ha reconocido el propio Comesaña, subrayando que en Galicia "habrá restricciones de movilidad nocturna" y apelando a los ciudadanos a cumplirlas. "En estos últimos días son muchos quienes me preguntan por la Navidad, y de todos depende ahora que podamos celebrar unas navidades menos malas de las que muchos prevén", ha asegurado el titular de Sanidade, recordando que en esta pandemia está muriendo gente y de que "Es hora de tomar en serio las restricciones".

SIN NUEVAS RESTRICCIONES, AL MENOS HASTA EL VIERNES

La Consellería de Sanidade mantendrá así las medidas de restricción vigentes con motivo de la pandemia por la covid-19 en Galicia y seguirá una "estrategia de monitorización continua" de las áreas que más preocupan para evaluar los resultados en el encuentro del comité del próximo viernes, donde, si es el caso, se estudiará la implantación de nuevas medidas.

En concreto, el conselleiro ha precisado que a Sanidade le preocupa la situación en áreas como Santiago de Compostela, Verín, O Carballiño, Ourense o Barbadás, donde ya están implementadas medidas, así como en las comarcas de Lugo, Ferrol, Pontevedra o Vigo.

En todo caso, teniendo en cuenta que hace solo una semana que toda Galicia pasó a nivel 2 de restricciones, lo que supone limitación de reuniones a cinco personas y en casos como Ourense y Santiago a sólo convivientes, y que la restricción de movilidad nocturna solo está en vigor desde hace dos días, el conselleiro ha apostado por "esperar unos días" para evaluar resultados, algo que se hará, en principio, en la reunión del próximo viernes.Hasta entonces, la Xunta ha prorrogado las medidas ya existentes.

DATOS DE GALICIA

Galicia supera este martes los 7.000 casos activos de infección por coronavirus, "unos datos razonablemente buenos a nivel epidemiológico, según el conselleiro, "siendo a cuarta comunidad con mejores resultados" , pero preocupa el incremento en la incidencia que se registra en las últimas semanas. Así, la incidencia a 14 días es de 225 casos por 100.000 habitantes, frente a los 410 de la media estatal, y a siete días es de 137, frente a los 221 a nivel nacional. El porcentaje de PCR positivas sobre el total que se realizan alcanzó este lunes el 9,35%, aunque la media semanal se mantiene en un 7,67%.

En la misma línea, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha recordado que la incidencia acumulada de Galicia es 1,7 veces inferior a la media española, aunque ha precisado que la tasa acumulada a 4 días ha empeorado en torno al 20% en el conjunto de la comunidad.

Por ello, ha reiterado, los expertos apuestan por el momento por una "estrategia de monitorización continua" de las comarcas con peores datos. "Si esta semana se constata que hay un empeoramiento de los datos, habrá que actuar en consecuencia y poner en marcha las medidas que sean necesarias", ha destacado.

ÁREAS MÁS PREOCUPANTES

Entre las áreas que más preocupan a Sanidade está la de Santiago de Compostela, con un incremento de casos en la última semana y una incidencia a siete y a 14 días (210 y 349) que está por encima de la media de Galicia, afectando a casos en Ames, Teo y Compostela. Sobre esta zona, García Comesaña ha apuntado que, aunque todavía no está sobre la mesa, "no se puede descartar un cierre perimetral de Santiago", como sucedió en Ourense, aunque, ha admitido, para ello no se emplean solo datos de casos activos o contagios, si no que tienen un papel fundamental la presión hospitalaria.

También en Ferrol advierte la Xunta un incremento "paulatino" de casos en las últimas dos a tres semanas, especialmente en Fene, Narón y Ferrol, con lo que la incidencia se sitúa ya en 193 casos por 100.000 habitantes a siete días y 263 a 14 días.

En el caso de la comarca de Pontevedra se registra un incremento en los últimos cuatro días, al igual que sucede en la de Vigo, aunque Pontevedra se sitúa ligeramente por encima de la media gallega de incidencia (172 a siete días y 264 a 14), mientras que Vigo está por debajo (129 y 211).

En la comarca de Ourense, Sanidade apunta que las incidencias acumuladas siguen siendo altas (134 a siete días y 291 a 14), aunque están "disminuyendo" por efecto de las medidas; una evolución satisfactoria que no se está produciendo en la comarca de o Carballiño, con "cierta tendencia a la estabilización.

Carmen Durán ha expresado de forma especial su preocupación por la comarca de Verín, que "no está respondiendo a las medidas" como era de esperar, por lo que se prolongarán por el momento.

CAPACIDAD ASISTENCIAL

Finalmente, el gerente del Sergas, José Flores, ha asegurado que, por el momento, está garantizada la capacidad asistencial en Galicia, tanto para pacientes de covid-19 como para los de otras patologías, aunque no ha escondido su preocupación por el incremento progresivo de las personas hospitalizadas en Galicia (401) y en UCI (58). Eso sí, ha precisado que los datos actuales, en comparación con los que se registraron en los momentos de máxima ocupación por la pandemia, son un 67,4% menos de puestos UCI ocupados y un 57% menos de camas de hospitalización.