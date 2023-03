Terrazas en la Plaza de Abastos de Santiago, ¿sí o no?

El Mercado de Abastos de Santiago es el epicentro de la gastronomía: el lugar idóneo para encontrar productos locales, de proximidad y de temporada. A lo largo de su historia se ha labrado su buena fama: quien quiera producto fresco, de calidad y de la tierra, ha de pasar por aquí.

Con todo, no se puede obviar que la Plaza de Abastos es también un reclamo turístico para la propia ciudad. No en vano las autoridades insisten, es el segundo punto más visitado de Santiago, después de la Catedral. Y esto que pudiese parecer una ventaja también conlleva alguna consecuencia negativa no deseada: que se pierda su esencia de mercado tradicional y que los compradores "de toda la vida", o la clientela tradicional acabe evitando este punto por aglomeraciones de turistas.

¿Cómo buscar el equilibrio entre estas dos apuestas? Ahí parece estar el quid de la cuestión.

Si bien es cierto que, desde hace años, entorno a la Plaza se dan cita visitantes que no solo miran, sino que consumen productos elaborados en el propio mercado. En la nave 5 hay 11 puestos destinados a hostelería y en el interior se disponen mesas y sillas para el consumo. Las personas adjudicatarias de estos puestos nos comentan una problemática, en temporada alta, sobre todo en verano, se amontona gente comiendo y bebiendo en el entorno del mercado: "la gente acaba consumiendo en el murallón o cerca de la torre. Consumen tanto comida como bebidas alcohólicas". Creen que la instalación de terrazas sería positivo para dar respuesta a esa problemática y organizar ese consumo que ya se está produciendo ahora mismo, dejando una mala imagen en la actualidad.

PROPUESTA DE LA NAVE 5

Los once puestos se han unido para solicitar la instalación de terrazas. En contactos previos con el Concello que nos dicen que se remontan a hace un par de años, el propio Ayuntamiento les ha guiado en cuanto a los espacios idóneos para esta instalación.

La idea contempla instalar una veintena de mesas en la fachada de la Plaza de Abastos, en la Rúa das Ameas y en la zona de San Agustín.

Según cuentan los promotores de la iniciativa, su intención no es echar a nadie que esté trabajando. De hecho aceptarán los horarios que proponga la gestora del mercado para que los usos sean compatibles con la presencia de las llamadas "paisanas", las productoras que se sitúan en el entorno de las naves vendiendo sus productos y de las figuras más queridas.

Ramón tiene un puesto en la nave 5 desde hace seis años y pone en valor su trabajo: "esto no lo han cogido grandes cadenas, sino pequeños inversores. Esto no está lleno, con perdón, de kebabs ni de paellas, hacemos cocina pegada a la tierra, de temporada y enseñando lo nuestro".

VOTACIÓN EL JUEVES "NO VINCULANTE"

Este jueves, 23 de marzo, desde la gerencia se ha convocado a los comerciantes para conocer su opinión. Quieren que se vote uno a uno y así lo han manifestado a través de un mensaje;

"Buenos días, informamos a todos os comerciantes do mercado e as productoras agrogandeiras da proposta de ampliación de terraza na Praza que presentan os titulares da nave número cinco para a súa aprobación por parte da empresa que xestiona administrativamente o mercado. Debido a importancia desta decisión no futuro do mercado, facemola chegar físicamente e a través desta lista de difusión a cada un de vós para que nos acheguedes as vosas reflexións acerca deste tema. O xoves día 23 de marzo (de dez a dúas da mañan na aula do mercado) poderán todos os comerciantes do mercado (unha persoa por negocio aberto) expresar a súa opinión en votación non vinculante e segreda acerca deste solicitude dos titulares da nave número cinco. Toda esta información será valorada polo Consello Rector a hora de tratar este tema. Insistimos na importancia desta decisión no futuro do mercado polo que todos os comerciantes deben valorar detidamente esta proposta para proceder a dar a súa opinión ao respecto. Moitas grazas pola súa colaboración".

OPINIÓN DIVIDIDA Y LLAMADA AL CONSENSO

Entre los placeros no hay un solo parecer. Hay a quien no le gusta que ganen más espacio los usos hosteleros porque entienden que así se pierde la verdadera esencia del mercado compostelano, mientras también hay placeros que creen que esto traerá más vida al entorno y que todos salen ganando.

"Si vas a cualquier gran mercado europeo vas a ver mesas y sillas para degustar producto", nos indica un comerciante.

Hemos hablado también con José Bermúdez, histórico placero en Santiago, echa en falta más información y contexto sobre esta iniciativa y lamenta que se fomente la división: "La falta de un proyecto de gestión comercial y administrativa del Mercado de Abastos de Santiago puede ser un problema significativo, ya que puede afectar a la eficiencia, rentabilidad y atractivo del mercado. Sin un plan claro, los comerciantes pueden tener dificultades para atraer clientes, establecer precios justos y mantener los costos bajos. La instalación de mesas de terraza por parte de los compañeros de hostelería puede ser un tema polémico, ya que puede tener un impacto diferente en cada uno de los comerciantes del mercado. Por ejemplo, algunos pueden beneficiarse de la mayor afluencia de clientes a la zona, mientras que otros pueden sentir que se les está quitando espacio para sus negocios". Bermúdez entiende, sin embargo, que la instalación de las terrazas no tiene por qué ser negativa, pero llama al consenso y a la regulación: "La existencia de un anexo al Reglamento Municipal del Mercado de Abastos podría ayudar a abordar estas cuestiones, ya que podría establecer pautas claras sobre la instalación de mesas de terraza y otros aspectos de la gestión del mercado. Esto podría ayudar a garantizar que se respeten los derechos de todos los comerciantes y se fomente un ambiente comercial justo y equitativo. Además, podría resolver tanto los aspectos administrativos como los económicos, lo que proporcionaría seguridad jurídica y facilitaría la toma de decisiones para los comerciantes".