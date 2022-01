La zona histórica de Santiago será "zona de bajas emisiones": analizamos su impacto

La zona monumental de Compostela será zona de bajas emisiones. Eso supone que solo los vehículos con distintivo ecológico podrán acceder. Es la decisión que se pondrá en marcha, en cumplimiento de la ley estatal de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones.

El Alcalde, Sánchez Bugallo decía ayer en COPE que la zona histórica sería zona cero, un distintivo que corresponde a los vehículos de cero emisiones. Con todo, hoy han rectificado en una conversación telefónica: Se permitirán los vehículos no solo con la pegatina Cero, sino con la ECO o con la B. Dada la repercusión de la noticia, el edil de Tráfico, en conversaciones con el sector del taxi de Santiago, les explicaba que aún está en estudio la zona exacta y que no será toda la parte monumental de la ciudad, sino determinadas calles que aún falta por decidir.

En cualquier caso, la movilidad sufrirá un impacto. Primero, para los vehículos de los propios vecinos, pero también para los taxistas. Jesús García, de la asociación de taxis de Compostela, nos decía que no hay en la capital de Galicia taxis con la etiqueta cero: "Pero sí hay una gran mayoría que son ECO y el resto de la flota, como mucho, se va a C". Entienden, desde el sector, que hay que cuidar la zona monumental y que toca adptarse: "Esperemos a ver cuando tenga las zonas perfiladas, para seguir dando servicio a toda la gente de la zona antigua". Los taxis, según nos explica García, se cambian antes de cumplir diez años: "Yo tiro por pila de hidrógeno, le veo mucho más futuro, pero ya en porcentaje de ECO sube, nosotros cambiamos los coches antes de los diez años, a los cinco, la flota es muy moderna". El sector comprende que es muy costoso el cambio, pero que acaba compensando en ahorro de combustible: "El precio se va al doble, pero en cinco o seis años hay que hacer el cálculo de lo que te ahorras".

¿CÓMO AFECTARÁ AL REPARTO QUE LA ZONA HISTÓRICA DE SANTIAGO?

A primera hora de la mañana, en Compostela las furgonetas de reparto de mercancías pueblan las plazas y zonas anexas al empedrado del casco histórico.

José Ignacio reparte todos los días, de lunes a viernes para dar servicio a los comercios de toda el área monumental. Su vehículo es diésel, no cumple con las características en principio exigidas y no le parece bien que ya el año que viene se ponga en marcha el veto: "Me va a afectar muchísimo. Muchos clientes van a tener que retirar mercancías de las naves, (en vez de venir los transportistas). El cambio a cero emisiones te sale mucho más costoso. Tendrías que trabajar para pagar el furgón". José Ignacio nos cuenta que él es diabético y no puede cargar con mucho peso largos recorridos a pie, por eso tiene que estacionar su vehículo en la zona histórica, cerca de los negocios a los que surte.

Se queja del horario, cada vez más reducido: "Es que no nos da tiempo a entregar todo, hay mercancía que tiene que quedar para el día siguiente". Misma denuncia que nos llega de óscary Javier, otros dos repartidores que estacionanal lado de Correos y, con un carrito de mano, llevan la mercancía: "Ahora quieren que hagamos el reparto en media hora, eso es imposible".

Sobre el veto a vehículos diésel y gasolina en la zona monumental, Óscar muestra sus dudas: "¿Quién tiene la capacidad de comprarse un vehículo híbrido o eléctrico? Además, en mi caso, me dedico al congelado, refrigerado, vehículos eléctricos equipados con esa tecnología, yo creo que no hay... además que tenemos una limitación de peso". Los camiones más pesados ya no pueden acceder a la zona monumental y Óscar señala que un eléctrico industrial pesaría ya una tonelada más que su propia furgoneta.

Javier, otro repartidor cree que con esta medida buscan recaudar, a través de multas. Si bien entiende que hay que poner limitaciones al tráfico de mercancías en la zona monumental: "Aquí entra un camión de 16 toneladas y esto revienta todo...". Nos cuentan que esos camiones tan pesados sí están entrando para repartir leche o cerveza y surtir al supermercado de la Plaza del Toural o a los establecimientos hosteleros.

Jajaja pero que coño?? Con que os camións non entren na zona vella e se cumpra o horario de reparto xa vale. Que se vai facer cos taxis, vehículos privados, de fontanería ou policía local? Que vos custa a alcaldía señores do @psdegsantiago, amodo!! Tardaremos anos en eso. https://t.co/Jo0rQc4XUr — Compostela capital de Galicia (@30Compostela) January 25, 2022