Sin fecha para la reapertura al público de la piscina municipal de Boiro

Los vecinos y usuarios de la piscina municipal de A Cachada, en Boiro, van a tener que seguir esperando a su reapertura sin que haya una fecha prevista en el horizonte a corto y medio plazo.

Una espera que, por lo que parece, se va a ser prolongada en el tiempo tras la visita que este pasado miércoles giraban a las instalaciones el alcalde de la localidad y la flamante responsable de deportes.

Visita en la que Jose Ramón Romero y Dores Torrado anunciaron que, tras meses de obras de reparación de la cubierta, los falsos techos de la entrada y el vaso de la piscina, se está buscado financiación para la renovación de los baños y vestuarios y que se realizará a la Diputación de A Coruña, aunque el pleno en el que se iba a presentar esta propuesta se acaba de retrasar hasta el próximo 26 de octubre.

Para un proyecto que el arquitecto municipal ha cifrado en 276.199,91 euros y que permitirá la renonación de los vestuarios de la planta baja de acceso a la piscina climatizada, los vestuarios del semisótano de acceso a la pista deportiva y los específicos para los árbitros, junto a dos baños públicos en esa misma planta.

Según explican desde la alcaldía boirense, "Os espazos pendentes de renovar presentan unha importante obsolescencia funcional nos falsos teitos, que tiveron que ser xa retirados polos operarios municipais por risco de desprendemento; no chan, que non garante unhas axeitadas condicións hixiénico- sanitarias; a iluminación, deficiente e que non está adaptada a ambientes húmidos; e as duchas, que non están adaptadas ás necesidade reais das persoas usuarias".

Todo para que usuarios de las instalaciones como vecinos y clubes deportivos "dispoñan dunha infraestrutura e uns servizos dignos para a práctica de deporte”, según la edil de deportes, Dores Torrado, aunque sin ofrecer una fecha concreta de la reapertura de las Instalaciones del Complejo Deportivo de A Cachada que, en la actualidad, solo pueden utilizar los clubes deportivos del Boiro Voleibol y el Cub Natación Boiro.