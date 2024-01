"Va a ser un año complicado para mover mercancías en Galicia"

Los usuarios de la autopista AP-9 en Galicia notamos ya los efectos del incremento de los peajes que entró en vigor a las 00:00 horas de este pasado 1 de enero y que supone una subida media del 6,55%, provocando que recorrer todo el trazado desde Ferrol a Tuy suponga un desembolso de 25,50 € para vehículos ligeros, aunque hay tramos en los que ese incremento roza el 7 %, como en el tramo entre Pontevedra y Vigo que atraviesa el Puente de Rande y que cuesta ya 4,60 €.

Unos precios que se incrementan notablemente si hablamos de vehículos pesados, ya que un camión que realiza el trayecto entre Ferrol y Tuy paga ya 45,5 €.

Algo que, como reconoce el presidente de Federación Gallega de Transporte de Mercancías (FEGATRAMER), Ramón Alonso, "no hay que ser economista para saber que encarecerá el producto que transportamos, porque no vamos a ser los transportistas los que asumamos la subida de precios no sólo de los peajes"

A lo que los transportistas añaden "la subida de los salarios, los seguros y el mantenimiento y precio de los vehículos, que se ha incrementado un 50 % en los últimos 3 años".

Una situación que, según reconoce el propio Ramón Alonso, "afecta directamente a la competitividad de nuestra economía" y de los productos que vendemos y exportamos a otros mercados "porque al paso que vamos va a llegar un momento en el que el movimiento de mercancías va a ser incluso más caro que el propio producto que movamos", por lo que no duda en asegurar que "este año va a ser muy complicado para Galicia".

"ES UNA PUTADA QUE SUBAN"

A esta preocupación de los transportistas se une el enfado de los usuarios que en estas horas han podido comprobar cómo se han incrementado los peajes de las autopistas de titularidad estatal en Galicia, tanto de la AP-9 con esa subida media del 6,55% como de la A-53, entre Santiago y Dozón y que desde este 1 de enero ha pasado de los 6,40 a los 6,70 €. En contraste con las autopistas de titularidad autonómica que llevan varios años con los peajes "congelados" y sin que se hayan aplicado subidas

No así en las estatales cuyo incremento, quienes tienen que afrontarlo no dudan en calificar de "abuso", al considerar que en el caso de la Autopista del Atlántico "está ya más que amortizada y siempre es una de las que más suben en toda España", como ha ocurrido en este 2024 en el que la AP-9 se sitúa en el tercer puesto entre las que más suben de todo el Estado.

Por lo que hay quien llega a calificar estas subidas como "una putada", al incrementar notablemente el gasto que deben afrontar quienes utilizan de forma frecuente la principal vía de comunicación por carretera que articula de norte a sur a Galicia.

