Semana Santa dulce en Santiago, a pesar de la pandemia

Será una Pascua más dulce que la del año pasado porque entonces, nos recuerdan en buena parte de las pastelerías y panaderías compostelanas, estábamos confinados, así que muchos de estos establecimientos tenían la persiana bajada. Este año la situación es diferente, pero la mayoría asegura que la venta de los dulces típicos de estas fechas se ha reducido y también, los tamaños: Belén, de la panadería Mollete, nos cuenta que "se nota que no se juntan tanto las familias", así que roscones familiares apenas han vendido. Triunfan sobre todo, los más pequeños, de un cuarto de kilo. Nadie suelta prenda cuando preguntamos por el secreto para conseguir un roscón de éxito: "la materia prima es lo fundamental"... apunta únicamente Belén. En la panadería Mimos nos dan otra pista: "no tener prisa, dejarlos reposar"... pero de ahí no las movemos.

Esperan que con la llegada de los festivos se animen los encargos: por el momento, en mostrador los huevos de chocolate empiezan a escasear en muchos establecimientos, en parte porque reconocen que la producción este año ya ha sido menor: sin turistas y con pocos visitantes, no se puede pensar en dar salida a las cantidades de otros años. "Pero hay precios para todos los bolsillos", nos recuerda Soukaina, de Las Colonias: "desde cuatro euros el más pequeño, a más de treinta... y todos artesanales y con sorpresa".





Menos frecuente en escaparates, aunque tampoco faltan en esta época, las torrijas. Mari Carmen, de El Colmado, nos cuenta alguno de sus secretos para elaborarlas: elegir el pan "tupidito, leche, canela y huevo... y a la sartén". Ojo, aceite en su punto, para que se hagan bien sin quemarse. Lo único malo: "le pasa como a las rosquillas, si en el día no las vendes... ya nada" Al día siguiente hay que retirarlas del mostrador porque "ya no están tan ricas". Será porque ella lo dice...

