Santiago repunta como destino de vacaciones navideñas: "¡Superó nuestras expectativas!"

Santiago tiene tirón para aprovechar las vacaciones de Navidad. Lo confirman a pie de calle visitantes llegados desde distintos puntos de la comunidad y también del resto de España y Portugal. Tienen en común que viajan en familia... aunque en el caso de Clara, llegada desde Soria, lo suyo es casi de excursión en microbús, porque se han venido dieciocho. Son de origen colombiano pero llevan veinte años asentados en la capital castellana, así que algunos de los miembros de la familia ya nacieron a la orilla del Duero. El acento los delata sin embargo a todos: "por venir a conocer, por pasar las Navidades" decidieron poner rumbo al norte. Alguna de las más jóvenes asegura que Santiago le parece un lugar vivo en comparación con la ciudad adoptiva de Antonio Machado: "es que Soria al ser tan pequeña... no tiene tanta vida como aquí" asegura. "La Catedral es muy bonita"

También eso tienen en común los que nos visitan estos días: el reconocimiento a la Catedral. "LIndísima a catedral, arte sacra fabulosa...", asegura Lidia, otra turista llegada desde Portugal y que también se estrena en Santiago estas Navidades. Dice que hace muchos años habían oído hablar de Compostela, de la Catedral y por fin se animaron a venir con su hijo. "Superou as expectativas...gastronomía fantástica, pobo simpático" añade, antes de remarcar que están "moito felices". Rodrigo, el hijo también dice que le ha encantado la catedral, aunque lo primero que cita de su viaje a Galicia son "as luces de Vigo". No es el único: entre los jóvenes de la familia soriana también había fans de la macroiluminación de la ciudad olívica.

los hosteleros aplauden el cambio de tendencia

La hostelería compostelana empieza a notar repunte de cara a fin de año. Desde la Unión Hotelera reconocen que no son las cifras de los primeros 2000, cuando se notaba mucha afluencia de visitantes sobre todo procedentes de Portugal, pero sí que se percibe que la despedida del año es un momento ya "menos hogareño" y la gente se anima a hacer pequeños (o grandes) viajes. José Antonio Liñares, el portavoz de Unión Hotelera, señala que "hay otros destinos, no voy a decir cuales... que sí explotan las fechas navideñas, en Santiago se nota cierto aire festivo, pero no es el objetivo". La media global está en este cierre del año en una ocupación del 50% teniendo en cuenta que un 10% de las plazas no están disponibles, debido a que los hoteles más pequeños cierran para dar descanso al personal. Porque diciembre, recuerda Liñares, "es un mes flojo". Con todo, dice que se acaba un año en el que "no hay queja".

Están esperanzados en el sector porque se empieza a percibir un cambio de tendencia "interesante": "la desestacionalización es creciente y eso es buenísimo". En el lado positivo,las cifras de mayo: "fantástico, de hecho los establecimientos de la Unión Hotelera batieron récord de ocupación, con muy buenas tarifas y dinámicas de reservas". Octubre también volvió a ser un mes "estupendo", con la ciudad "llena de vida, y no sólo turística, sino congresual, académica". En el debe del balance, Liñares coloca curiosamente el mes de Julio, el de las fiestas grandes en Santiago. "Hubo un descenso de ocupación de dos dígitos: un 10 o 12%". Así, si en primavera y otoño se alcanzaban tasas de ocupación rondando el 90%, en julio se quedó en el 78%. "Habría que intentar que nuestras fiestas tengan algo más de proyección", señala, porque hay turistas que llegan en pleno Apóstol y no saben que Santiago está en fiestas.

optimismo con la vista puesta en 2025

El portavoz de la Unión Hotelera confía en que en 2025 se consolide esa tendencia y los meses de primavera y otoño vuelvan a marcar buenos datos de ocupación. Son épocas en las que además, el viajero es extranjero y de muy lejos, de Estados Unidos, Oriente... y generalmente, de elevado poder adquisitivo. Un 2025 en el que la novedad en la hostelería compostelana será la posible aplicación de la tasa turística, si el concello de Santiago cumple sus planes. Los hosteleros esperan que el gobierno local los tenga en cuenta a la hora de establecer cómo se va a cobrar el nuevo gravamen, por mucho que crean que hay otras cuestiones urgentes que abordar para mejorar Santiago como destino turístico: "hay la carencia de la movilidad, no tenemos lanzadera al aeropuerto... La tasa es para cuando el destino está maduro, y creo que aún nos falta un poco".