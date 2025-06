Santiago licita el contrato de Transporte urbano pero, ¿Para cuándo los nuevos autobuses?

El Concello de Santiago licitará esta semana el que va a ser el contrato de servicios públicos más importante y de mayor cuantía de los últimos años y con el que se pretende renovar la totalidad de la flota de autobuses urbanos de la ciudad, acometiendo un rediseño de las líneas que se adapte mejor a las actuales demandas de los vecinos, tanto de la zona urbana como de la rural.

Así, el Ejecutivo de BNG y Compostela Aberta dará en estos días el primer paso vía administrativa para tramitar este nevo concurso que cuenta con una importante novedad: no será una concesión a una empresa privada como venía siendo hasta ahora, sino que se apuesta por la fórmula de contrato de servicios.

Un cambio relevante que permitirá al Ayuntamiento compostelano ahorrarse el trámite de remitir este nuevo contrato a la Oficina Nacional de Evaluación, que en los últimos tiempos ha tumbado seis de los nueve contratos remitidos por grandes ciudades y localidades españolas.

Además de, según el concejal de Transportes, Xan Duro, tener la ventaja de que "el Concello pagará así por los servicios que requerimos, teniendo así mayor control sobre los mismos y mayor flexibilidad a la hora de introducir cambios".

Aunque la desventaja será el incremento de coste que tendrá para las arcas municipales esta nueva fórmula de contratación que pasará a un montante de 136 millones de euros, con un desembolso anual para el Ayuntamiento de 8 millones anuales durante los 13 años de vigor.

SIN CONCRETAR PLAZOS AUNQUE CON COFNAIZA DE ADJUDICARLO EN ESTE MANDATO

De esta forma y tras meses de silencio y de falta de concreción sobre el proyecto, el Ejecutivo del Pazo de Raxoi anuncia un primer paso fundamental ara avanzar en el nuevo contrato , "lo que no significa que no se haya estado trabajando todos estos meses", según la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín que se ha mostrado tajante al asegurar que "el transporte en la ciudad no es un negocio, sino un servicio público".

Lo que podría llevar a pensar que desde el Gobierno local se pretende un mayor ajuste en las partidas que se contemplen en la adjudicación de este mega-contrato que, en todo caso, habrá que esperar para su adjudicación.

Y es que lo que se acaba de anunciar en una primera licitación que ahora deberá contar con los informes de todos los departamentos municipales involucrados, como el de intervención y tesorería, antes de proceder a su aprobación, publicación y adjudicación.

Algo que, según la propia Goretti Sanmartín, "esperamos que se produzca antes de finalizar el actual mandado. Para lo que quedan aún casi dos años, al haberse cumplido hace apenas unos días el segundo aniversario de las Elecciones Municipales de 2023 que la auparon como alcaldesa.

De ahí que, siendo optimistas con el proceso de adjudicación, no será hasta dentro de un par de años cuando podamos ver renovada toda la flota de autobuses de la ciudad que en la actualidad se encuentra en un número importante en mal estado, con décadas de funcionamiento y protagonizando numerosos episodios de averías.

Una de las principales quejas de los usuarios del trasporte público en autobús en la ciudad, junto con el incumplimiento de horarios y el mal funcionamiento de la App que informa sobre los mismos.

Por lo que parece que seguiremos durante un tiempo con la vetusta flota de buses urbanos prestando este servicio por las calles de la ciudad.