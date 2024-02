La rumana que se enamoró de las filloas de Galicia y que aprende a prepararlas

En Lestedo, Boqueixón, aseguran que allí, todo el mundo sabe hacer filloas… así que no es de extrañar que Liliana, que decidió mudarse a esa parroquia arrastrada desde Madrid por una amiga, también se esté haciendo una especialista en este plato.

Dejó su Rumanía natal hace casi una década porque allí no veía futuro: “Yo trabajé de costurera y los sueldos eran de 150 y trabajando de lunes a domingo… calculando a euros. Sí, 150 euros al mes. Eso no es anda”.

¿COCIDO GALLEGO... O MADRILEÑO?

Ahora trabaja en un restaurante en Lestedo y ha cambiado la receta de los crêpes por las filloas, aunque no es el único plato gallego que la ha enganchado a nuestra cocina: “Soy de buen comer… me gusta de todo y el caldo gallego de todo. El cocido, también”. La ponemos en un compromiso, viniendo de Madrid y le damos a escoger entre las dos recetas de cocido, sin ánimo de polemizar, se queda con el made in Galicia.

LA FESTA DA FILLOA DE LESTEDO, SÍMBOLO DE TRADICIÓN

Liliana será una de las encargadas de elaborar filloas en la fiesta del próximo domingo en Lestedo, junto a Isabel, la amiga que la animó a asentarse en Boqueixón. Para esta última, la festa da filloa es: “Significa juntarme con los vecinos, significa alegría, algunas veces casi nunca ves a un vecino y allí aún hablas un poco con él… eso es lo más bonito de la fiesta”.

Isabel aprendió a hacer filloas junto a su madre: cuando le preguntamos por el secreto para elaborarlas bien, cita, primero de todo, el agua: “Si te coincide de ir al Pico Sacro y parar en algún rincón con una fuente… dices tú, no me extraña que esta filloa esté tan sabrosa”.

LA RECETA DE LA FILLOA

Los ingredientes para hacer las filloas son conocidos: cinco litros de agua para un kilo de harina, seis huevos y 30 gramos de sal: eso es lo básico para el almoado, es el nombre que recibe la mezcla.

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, alaba el tesón de los vecinos que mantienen viva la tradición: “Son 41 años de trabajo, de constancia y de esfuerzo, de los vecinos de la parroquia de Lestedo”. La festa da Filloa será el día 18 de febrero, coincide con las elecciones en Galicia.

