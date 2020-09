Un rayo provoca un incendio en la isla de Ons, en Pontevedra

La tarde de tormentas que estamos sufriendo en Galicia está provocando incendios forestales. Un rayo es la causa que se baraja para un fuego que se registró minutos antes de las 17h en la isla de Ons, en el parque natural de las islas Atlánticas, en la provincia de Pontevedra.

Se trata de un espacio de un gran valor ecológico que sirve de cobijo, además, para numerosas aves.

En las imágenes difundidas en twitter por la cuenta de los Agentes Facultativos Medioambientales podemos ver como las llamas afectan a una zona de matorral en pleno archipiélago.

Según informa la Xunta en la isla están trabajando para sofocar el fuego dos agentes, cuatro brigadas y una motobomba.

Mentres atendemos tamén aos lumes provocados polas tormentas, coma no caso das Illas Ons do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ou no Pedroso en Santiago, pasamos información do estado actual dos grandes #IIFF destes días #AAMM#BBFF .@incendios085 .@UMEgob .@PT_Incendiospic.twitter.com/VQIQdhUAsH