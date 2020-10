¿Qué puedo y qué no puedo hacer en Santiago y comarca?

Santiago de Compostela está en el punto de mira del comité clínico debido al alza de contagios en los últimos días. La incidencia acumulada en la capital de Galicia supera los 330 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ciudad de Santiago, junto a Ourense, son las que registran más casos de infección por coronavirus.

El alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, mostraba su respeto por las medidas. Con todo, ve algunas dificultades para aplicar las limitaciones, por ejemplo en reuniones de personas que no convivan. Cree que será difícil aumentar la vigilencia porque "el Ayuntamiento tiene los medios que tiene". El regidor compostelano asegura que no le corresponde "valorar las decisiones del comité clínico", sino que solo queda acatarlas y colaborar para que salgan adelante.

También el núcleo de Milladoiro, en el concello de Ames, ha despertado la preocupación de las autoridades sanitarias. Es por esto que los asesores en materia de salud de la Xunta han tomado nuevas decisiones.

Desde el Concello de Ames, su alcalde José Miñones se mostraba resignado. Aseguraba en COPE Santiago que habían comenzado a descender los contagios en el ayuntamiento, pero, al mismo tiempo, ofrece colaboración a la Xunta para hacer cumplir las restricciones y apela, una vez más, a la responsabilidad de todos.

El sector de la hostelería en Santiago es el que peor se lo ha tomado. Las nuevas restricciones en cafeterías y bares caen como un jarro de agua fría, otro más, en este ámbito. Solo podrán servir en terraza y al 50%. Sergio Fernández, miembro de la directiva, también manifestaba sus dudas sobre las reuniones de personas que vivan bajo el mismo techo: "Los clientes solo pueden ser convivientes. No entiendo cómo desde la hostelería podemos hacer que se cumpla. ¿Cómo vamos a saber si son de la misma familia o viven en el mismo piso? Nosotros, además, consideramos que no tenemos autoridad".

MEDIDAS QUE SE APLICAN EN TODO EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO Y EN EL NÚCLEO DE MILLADOIRO (AMES)

Todas las medidas publicadas en el DOG estarán en vigor durante 14 días.

LÍMITE DE REUNIONES

Se limitan las reuniones de personas: solo podrán juntarse personas que vivan bajo el mismo techo. Pero, hay excepciones: el cuidado de mayores y dependientes. Además, no puede ser aplicable en el caso de actividades laborales, empresariales, administrativas, en centros educativos y ocupacionales o en la práctica del deporte federado

¿Qué pasa en las competiciones deportivas o eventos en establecimientos de restauración previstos para los días 22 a 25 de octubre? No se aplicarán las restricciones, pero los responsables deberán comunicarlo a la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade.

BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS O CIVILES

Máximo 50 personas en espacios al aire libre, 25 en lugares de interior.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Los restaurantes no pueden superar el 50% de aforo en la zona del comedor.

En bares y cafeterías no se podrá consumir dentro del local. El consumo será, en exclusiva, en la terraza al aire libre y la capacidad no podrá exceder el 50%. En todo caso deberá respetarse la distancia entre mesas y su ocupación máxima será de 5 personas por mesa y todas convivientes.

Deberán cerrar no más tarde de las 01.00 horas de la madrugada y ya no aceptarán clientes a partir de las 00.00 horas.

Los establecimientos de restauración de centros sanitarios o de trabajo que su actividad esté limitada a los trabajadores de sus centros, podrán mantener el servicio de cafetería y bar, pero nunca exceder la mitad de aforo.

BIBLIOTECAS, MUSEOS O MONUMENTOS

Los grupos no podrán exceder de las 5 personas, sean o no convivientes, e incluido el monitor o guía.

CINES, TEATROS O AUDITORIOS

Se aplicará el límite máximo de 30 personas en lugares cerrados y de 75 al aire libre. Podrá ampliarse al doble pidiendo autorización a la Dirección Xeral de Saúde Pública.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La práctica de la actividad deportiva no federada y al aire libre podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, siempre que todas las personas del grupo sean convivientes, a excepción del monitor.

En los centros deportivos o instalaciones de esta índole se podrán realizar actividades en grupos de hasta 5 personas, convivan o no, y sin contar con el monitor. Nunca se podrá superar el aforo del 50%.

CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS

Los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones que se celebren en instalaciones o en la vía pública podrán desarrollarse con público, siempre que este permanezca sentado y no supere el 50% de la capacidad de la instalación, con un límite de 30 personas en lugares cerrados y 75 en exteriores. También existe la posibilidad de ampliar al doble, previa autorización de la Xunta.

CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES DE NEGOCIOS, CONFERENCIAS O SIMILARES

Se podrán celebrar, sean promovidos por una entidad pública o privada, siempre que no se supere el 50% de la capacidad permitida del lugar de celebración y con un límite máximo de 30 personas en lugares cerrados y 75 al aire libre. También se podrá ampliar, previa autorización de la Xunta.

RESTRICCIONES GENERALES EN GALICIA (INCLUIDOS CONCELLOS DEL ENTORNO: TEO, RESTO DE AMES, OROSO, BRIÓN, VEDRA, ORDES, BOQUEIXÓN, O PINO, A ESTRADA...)

En estos concellos se aplican las medidas que entran en vigor para el resto de la comunidad gallega: reuniones de máximo 5 personas, aforos comerciales a la mitad, al 50% o la prohibición de consumo en la barra de los locales de hostelería.

Los aforos en velatorios o entierros se mantienen, como máximo, en 25 personas en espacios exteriores y 10 en lugares cerrados.

En las ceremonias nupciales o celebraciones reliogiosas o civiles, el aforo será de 100 personas al aire libre y 50 en espacios cerrados.

ALGUNAS DUDAS DE LA AUDIENCIA

En las últimas horas muchos oyentes nos trasladaban preguntas sobre la nueva normativa. Por ejemplo:

Si vivo en Santiago, ¿Puedo ir a la aldea a visitar a mi familia?

La respuesta es "depende". Si la aldea pertenece al término municipal de Santiago o al núcleo del Milladoiro, entonces NO. No se pueden reunir en estos lugares personas que no vivan en la misma vivienda. Si es para pasear o disfrutar de la naturaleza, sí. Pero solo o con convivientes. No hay restricciones de movilidad.

¿Puedo viajar en el mismo coche con mi compañero de trabajo si vamos los dos a la oficina?

Si te mueves por Santiago o Milladoiro la respuesta es nuevamente NO. Solo puedes estar con personas con las que vivas, a excepción del propio lugar de trabajo o donde lleves a cabo tu actividad profesional.

¿Puedo salir de Santiago?

SÍ. La movilidad de Santiago o Milladoiro no está restringida. Las personas que vivan en estos lugares pueden entrar y salir libremente de aquí.

A Estrada, Ordes o Mesía están en nivel rojo en el mapa, ¿Se aplican más restricciones?

NO. El color rojo en el mapa de colores que ha elaborado la Xunta de Galicia da información visual de la evolución del coronavirus, pero no de las medidas de cada concello. Los concellos de menos de 50.000 habitantes que estén pintados en color rojo informan de que se han detectado más de 21 positivos en los últimos 7 días, pero las medidas que se aplican en este municipio son las mismas que en el resto de Galicia.

¿Me puedo reunir en Teo con mis amigos?

SÍ. Pero a partir de la medianoche del jueves, 22 de octubre, en Teo y en los demás concellos gallegos donde no hay limitaciones más estrictas, las reuniones permitidas pasan de un máximo de 10 a un máximo de 5 personas.

En Vedra estamos en nivel amarillo, ¿Qué significa?

Supone que se han detectado entre 7 y 14 casos positivos en los últimos 7 días. Las restricciones en este concello serán las mismas que en el resto de Galicia (reuniones de máximo 5 personas o aforos comerciales al 50%).

¿Puedo celebrar una boda o una comunión en Compostela durante las restricciones?

SÍ, pero con los límites de la nueva norma: máximo 50 personas en espacios al aire libre, 25 en lugares de interior.