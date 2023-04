¿Qué piden los mayores de Santiago de cara al 28-M?

Santiago tendrá un centro polivalente de atención a las personas mayores. Se ubicará en las antiguas oficinas de la seguridad social en Santiago, en San Pedro de Mezonzo

Según fuentes municipales casi un cuarto de la población en Compostela tiene más de 65 años y de ellos, un 20% de esas personas viven solas. La idea es que este inmueble sirva como espacio para socializar o para programación de actividades como gimnasia o informática.

Y esto lo echan de menos muchos que ven que el CSC del ensanche se queda pequeño o no atiene específicamente sus necesidades: "o do ensanche está para estudiantes, para levar os ordenadores e tal... para maiores, dúas mesas para ler os periódicos. E fun varios anos ás partidas de Carreira do Conde, pero agora acabouse". Este vecino está encantado con esa posibilidad: "se non temos un sitio, na casa non aguantamos".

Lo mismo nos decía otra mujer que paseaba por el ensanche: "a xente está acostumada a traballar e necesitamos actividade... eu levo toda a vida indo á ximnasia, vou andar...", así que le parece muy bien que se programen actividades pensando en ellos.

Otra vecina veterana de Compostela nos explica que ve carencias en materia de movilidad o de circular por calles más amables: "Mis problemas son una cuesta, allá en López Ferreiro, que no tiene remedio. El bus llega lleno, aunque hay muchas frecuencias, pero cuando me llega, viene lleno, sin asientos donde sentarse". Elena nos explica que no conduce ya apenas, entre otras cosas porque "en trayectos cortos en Santiago ya no hay dónde aparcar".

¿QUÉ PROPONEN LOS PARTIDOS PARA LA GENTE MAYOR EN SANTIAGO?

El PP ha lanzado sus propuestas para mejorar la vida de los mayores: el popular Borja Verea ha propuesto que los mayores de 60 años aparquen gratis en la zona azul, la zona ORA, manteniendo la rotación. El candidato del PP anuncia, además, una reserva de aparcamiento en áreas sensibles como en las proximidades de centros de salud, farmacias, bancos o también oficinas municipales. También aseguran los populares que pretenden que vuelvan las relaciones más humanas entre los funcionarios y los ciudadanos y que las tecnologías pasen a un segundo plano para quien lo desee o, en su programa, encontramos otra iniciativa: la creación de la "Tarxeta Senior", con bonificaciones y servicios a su disposición.

Compostela Aberta nos traslada también sus propuestas que pasan por un mejor aprovechamiento, poner en marcha una escuela de mayores y envejecimiento activo, con formación en materia de salud o proyectos intergeneracionales de arte, cultura y memoria. Los centros de día están presentes en los programas de todos los partidos: Compostela Aberta menciona Fontiñas y Galeras, mientras el BNG también destaca el ensanche como zona prioritaria para crear nuevas plazas. El Bloque también propone exigir a la Xunta de Galicia la ampliación del servicio de axuda no fogar, para que llegue también a personas con distinto grado de discapacidad y los nacionalistas abogan por crear un circuito itinerante de atención a estas personas.