Qué hacer estos días en Santiago: agenda de actos y conciertos de las Fiestas del Apóstol 2024

Comienzan este viernes las Fiestas el Apóstol 2024 con el pregón de la chef compostelana, Lucía Freitas y una foliada popular en la Plaza del Obradoiro, a la que seguirá un concierto de Dakídarría en la Quintana, dando así el pistoletazo de salida a 13 días de celebraciones que culminarán, como marca la tradición con los Fogos Pequenos de la noche del 31 de julio.

Casi dos semanas de celebración en las que encontraremos citas que cumplen siglos de tradición, como los gigantes y cabezudos o Ofrenda al Apóstol el propio 25 de julio, festividad de Santiago y festivo autonómico en toda Galicia, junto a otras que a lo largo de los tiempos se han consolidado como símbolos de estas fiestas, como los Fuegos del Apóstol a las 23.30 horas de la noche del 24 de julio. Y que en esta ocasión se realizarán con la tirada de fuegos desde tres puntos repartidos de la ciudad, el parque de la Alameda, la Ciudad de la Cultura y el Parque Carlomagno.

Junto a ellos, una buena cantidad de conciertos que tendrán su epicentro en la plaza de la Quintana, por donde pasarán entre otros Zenet en esa misma noche del 24 de julio, al día siguiente los portugueses Maro, que junto a nigeriano Femi Kuti, los gallegos Caamaño & Ameixeiras, Mercedes Peón y las Enredadas con Uxía Senlle, Ugia Pedreira, Carmen París y Martirio serán los grandes atractivos musicales en el escenario montado a los pies de la Catedral.

Aunque otros escenarios como la plaza de Mazarelos o el parque de Galeras se sumarán a la propuesta de conciertos musicales de unas fiestas en las que las orquestas volverán a tener reservado su escenario en el parque de La Alameda, junto a unas atracciones de feria que, al menos a pocas horas de que arranquen los festejos, se quedan sin las grandes atracciones como son la noria u otro tipo de artefactos de gran porte, habituales en otras celebraciones como la Ascensión.

POLÉMICA POR LA AUSENCIA DE LA EXHIBICIÓN DE COCHES ANTIGUOS

Lo que no habrá en las Fiestas del Apóstol de 2024 será la oportunidad de disfrutar de la Exhibición de Coches Antiguos y trajes de época que desde hace 40 años realizaba el Club Gallego de Automóviles, salvo la excepción del periodo de la pandemia y del pasado año cuando el fallecimiento del club no lo permitió. Una ausencia que no ha sido en esta ocasión por voluntad propia del club, sino por la negativa del Concello de incluir este evento en las fiestas compostelanas "bajo el pretexto de que no encajaba en la programación".

Nos lo ha contado el vicepresidente de este club, Ramón Rodríguez, sin disimular el disgusto para los miembros de este club que cada año llenaba la plaza del Obradoiro de decenas de coches de época tras no haber tenido ningún interés de la Concejalía de Fiestas en su propuesta, aunque dispuestos a volver a presentarla el próximo año.

Una polémica que ha empañado el inicio de las Fiestas del Apóstol de 2024 que, en todo caso, volverán a llenar la ciudad de distintos actos, comenzando ya este domingo por las tradicionales Festa do Escalo en la playa fluvial del Tambre en Chaián y A Festa do Traxe en el casco histórico compostelano.

Y cuya programación puedes consultar en su totalidad aquí:





