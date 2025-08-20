El PSOE de Santiago exige la retirada de los restos de los fuegos pequeños de las fiestas del Apóstol que se amontonan en La Alameda

Aunque como marca la tradición, fue en la medianoche del pasado 31 de agosto cuando se puso fin a las Fiestas del Apóstol de Santiago con la tirada de los conocidos como Fogos Pequenos, los restos de esta tirada continúan sin ser retirados de la zona desde donde se lanzaron: la parte sur del parque de La Alameda, junto a las escalinatas del Campus Sur de la Universidad.

Y que, según denuncia el PSOE de Santiago, se ha convertido en un "vertedero incontrolado" donde permanecen depositados 12 sacos y 10 palés con restos del material pirotécnico y bolsas de arena, como las carcasas de los cartuchos empleados en el espectáculo.

Una zona que según los propios socialistas compostelanos, se encuentra sin perímetro de seguridad ni vigilancia, con los residuos al alcance de la mano de cualquier viandante y que son causa de preocupación entre el vecindario de Compostela.

De ahí que el Grupo Municipal Socialista reclame al Gobierno de Goretti Sanmartín "a actuar de forma inmediata", instando a la empresa adjudicataria a la retirada y correcta gestión de los residuos pirotécnicos "del que es el parque más emblemático de la ciudad".

PSOE Santiago Sacas con restos del material pirotécnico

Y recordando que la Alameda "es centro de la vida de las compostelanas y de los compostelanos, así como una visita obligada de los muchos turistas que nos visitan en estas fechas".

Para concluir que "este jardín histórico de la ciudad merece todo el respeto y protección patrimonial y medio ambiental y no puede ser víctima de la dejadez a causa de las vacaciones de verano".