El problema de baches en Santiago: "Una empresa sufrió cinco pinchazos de ruedas el mismo día"

El mapa de los baches en Santiago se traza desde cualquiera de los puntos cardinales: al norte señala una conductora que sufre el mal estado de un vial en San Marcos, que comunica la autovía y la carretera general. "Hay muchísimo tráfico, la arreglaron hace cuatro meses, pero está igual, porque pasan por allí camiones, vehículos muy pesados... y en seguida se estropea!"

Al sur señala otra compostelana: "na saída da Rocha cara ao MIlladoiro, na rotonda esa, que é unha rotonda moi transitada todos os días, é o peor que se me ven á mente neste momento". Y tanto: hay incluso una señal de peligro en esa incorporación a la SC-20 en dirección salida de Santiago, por el mal estado del firme.

Señalizado, pero con pintura fluorescente, también sigue el bache que está en la entrada del parking de la Plaza de Galicia: lo taparon recientemente como se puede notar en el color del alquitrán, pero el parche ha durado pocas horas y ya se ha abierto nuevamente el hueco. En la zona centro, la lista que refieren los que circulan en coche por Santiago tiene múltiples puntos negros: en el barrio de San Roque, en el carril de subida en la costa das Rodas hay dos puntos donde el firme está hundido. La praciña das Penas hace honor a su nombre, porque si bien han reparado con cemento algunas roturas en el firme de adoquín, los arreglos desaparecen en cuanto llegas a la rúa Loureiros: esta calle, desde Santa Clara a Hospitaliño, es un auténtico campo de minas para conductores. "Desde hace años está esto así" asegura una vecina que empuja el carro de la compra con cierta dificultad por la acera de piedras irregulares. "Es peor pasar en coche, porque te quedan ahí las ruedas"

"Van arreglando a cachitos y se vuelve a estropear", señala también la vecina, y eso se aprecia en los restos de viejos rebacheos por toda la calle. No muy lejos de allí, la rúa Coimbra acusa el exceso de circulación que han llevado por allí las obras de A Pastoriza: el centro de la calle lleva adoquín, que empieza a levantarse en varios puntos. Bajando al auditorio de Galicia también es mejor no despistarse al volante, como señalan varios conductores: "está destrozada, por donde está Económicas, es vergonzoso cómo está esa calle... yo estoy muy enfadado por cómo están las calles de Santiago", asegura un profesional del volante a Cope Santiago. Hasta la facultad de Económicas se alternan los baches y los parches de asfalto, pero en adelante, no hay arreglos recientes a la vista.

RUEDAS RECIÉN CAMBIADAS, A LA BASURA

Las consecuencias de meter una rueda en un bache las conoce bien Nelsy, que está al frente deL taller Neumáticos Tino, en el polígono del Tambre: asegura que reparaciones que antes llegaban ocasionalmente se han convertido en el pan de cada día. Todavía no han enviado al reciclaje el neumático de una furgoneta de reparto que quedó destrozado en un boquete en carretera. Era además un vehículo al que acababan de "calzar" de nuevo y "la broma le salió en unos 400 euros", explica Nelsy.

Reciente y sangrante, otra asistencia que tuvieron en las inmediaciones del hospital Clínico, donde una persona que llevaba a un familiar enfermo, buscando donde aparcar, metió dos ruedas en un bache y "cortó la de delante y la de detrás del lado derecho. Hubo que traer el coche en grúa, porque claro... él tenía una rueda de recambio, pero rompió dos". Estaban cerrando ya, pero Nelsy asegura que lo atendieron igualmente dada la emergencia de esta situación. En este caso, recuerda que el arreglo fueron unos 300 euros en total.

Además de los baches, entre los peores enemigos de los neumáticos está la mala conservación de los viales, como saben bien también en el propio polígono del Tambre. La empresa que se encarga de la vigilancia llegó a llevar cinco ruedas a arreglar de una tacada "por culpa de haber, puntas, clavos... hemos quitado cristales", explica la responsable del taller. Y también a vigilar, los bordillos de aceras con remate afilado. A Neumáticos Tino llegan muchos destrozos por este motivo en el barrio compostelano de Santa Marta.

En este taller compostelano aseguran que cada vez más clientes piden que en las facturas se indique la causa del desperfecto, para presentar la correspondiente reclamación al menos ante la aseguradora.

El mantenimiento de viales es también asignatura pendiente en el rural de Santiago. Desde FERUSA, la Federación de asociaciones de Vecinos del Rural, aseguran a Cope que "consideran necesaria y urgente una intervención en casi todas las parroquias, que tienen viales intransitables y algunos de ellos, de comunicación interparroquial". Añaden además que en el concello consta toda la información sobre sus necesidades, con "pruebas documentales".

PLAN DEL CONCELLO PARA OCHO PUNTOS

Desde el Concello de Santiago reconocen que hay puntos donde urge intervenir: hoy martes han presentado el programa de rehabilitación de firmes en vías urbanas, que incluye ocho zonas distintas. Son rúa da Presa, rúa do Campo de Santa Isabel, rúa de Vite de Abaixo, avenida do Burgo das Nacións, rúa de Pilar Miró, rúa do Tambre, rúa de San Caetano, rúa das Casas da Hedra e travesa das Casas da Hedra. En total, destinará a estos trabajos 358.535 euros, IVE incluído, que cubrirán las actuaciones previas a la pavimentación, la gestión de residuos y medidas de seguridad, ademais de la aplicación del firme.