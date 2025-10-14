Primer bombazo en el cartel de O Son do Camiño: Katy Perry actuará en Santiago

Se esperaba un gran nombre en el día en el que la organización de O Son do Camiño iba a desvelar el primero de los artistas para la edición de 2026 a celebrar en el Monte del Gozo de Santiago los próximos 18, 19 7y 20 de junio, pero la confirmación de Katy Perry vuelve a demostrar que este festival gallego se encuentra a día de hoy entre los más importantes del calendario europeo de festivales.

Capaz de atraer a grandes artistas a nivel mundial como es el caso de esta estrella del pop, "referente de la cultura pop y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI", según la organización de O Son do Camiño, que traerá a Santiago de Compostela el espectacular despliegue de su nueva gira "que se perfila como una de las más espectaculares y esperadas del año".

Una oportunidad única para disfrutar de su imponente directo con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de himnos que han marcado a toda una generación.

Con este anuncio, "el festival confirma su compromiso con los grandes nombres del panorama internacional, y consolida su posición como uno de los eventos musicales imprescindibles en Europa".

NUEVO CABEZA DE CARTEL MAÑANA

Pero ojo que el de Katy Perry no va a ser el único cabeza de cartel que conoceremos esta semana, porque la organización ya avanza que habrá anuncio en la jornada de mañana, antes de que el 17 de octubre a las 12 del mediodía se pongan a la venta los primeros abonos para la edición de 2026.

O Son do Camiño Cartel completo con el anuncio de Katy Perry en Santiago

Aunque no se ha especificado aún el precio al que saldrán esos primeros abonos para los tres días de festival, habitualmente a un precio inferior a los definitivos cuando se conozca la totalidad del cartel, el anuncio del concierto de Katy Perry junto al que se desvelará mañana aventura que, como suele ser habitual, se agoten en cuestión de minutos.

Desde su primera edición en 2018, el festival ha colgado el cartel de "sold out" en todas sus ediciones, atrayendo a miles de asistentes de todo el mundo y convirtiendo a Galicia en una parada obligada del circuito de festivales internacional.