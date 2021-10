La Policía Local de Rianxo pide a A Mesa que no tergiverse y emita "información veraz"

La Policía Local de Rianxo ha respondido vía comunicado a la denuncia que este lunes hacía pública A Mesa pola Normalizazión Lingüística en la que esta organización se lamentaba de la sanción de 600€ impuesta por la Delegación del Gobierno en Galicia a un vecino de esta localidad coruñesa "por reclamar atención en galego" durante un cribado de Covid19 realizado el 17 de abril de este año.

Según esta información, "A entidade de defensa da lingua recorda que é obriga do funcionariado coñecer a lingua propia de Galiza e que a policía debe garantir os dereitos lingüísticos da cidadanía e non coaccionala para que deixe de usar o galego".

Y es que, para esta organización, el motivo de la sanción no fue otro sino la reclamación que este vecino realizó para ser atendido en galego, llegando a asegurar que "o cidadán non só recibiu unha negativa rotunda a ser atendido na nosa lingua senón que mesmo se lle chegou a negar a realización do cribado".

En ese momento, y ante "a súa indignación, interveu a Policía Local que non só non lle recoñeceu o seu lexítimo dereito a ser atendido en galego, senón que, segundo consta no mesmo informe policia, o instou a mudar de lingua e empregar o castelán, tentando explicar a esta persoa que ambas linguas son cooficiais na Comunidade Autónoma”.

En palabras del presidente de A Mesa, Marcos Maceira, “non satisfeitos con mentir e desinformar sobre os dereitos lingüísticos os policías denunciaron a vítima por suposta alteración da seguridade e a delegación do goberno afonda na indefensión dos nosos dereitos lingüísticos, propondo unha sanción cualificada como grave cunha multa de 600€”.

"UN CORPO PIONEIRO NO USO DO GALEGO DENDE 1994"

Ante estas acusaciones, la Policía Local de Rianxo emitía este martes un comunicado, en galego, en el que rechaza esta versión y aclara que su presencia en aquella fecha se produjo "a requerimento do persoal do sergas e de protección civil que comunicaron que unha persoa se atopaba alterarando o normal funcionamento tanto do cribado como do servizo de urxencias desta localidade ata o punto de paralizar totalmente o servizo do centro de saúde".

Prosigue la versión policial recordando que "Tras persoarse unha dotación do corpo no lugar o denunciado mantivo cos actuantes unha actitude altiva, desprezativa e faltando ó respeto e consideración debida ós policias feito polo cal o propuxeron para sanción por incumprimento do establecido na Lei 4/2015 de protección da Seguridade Cidadá".

De ahí que nieguen que la causa de la intervención policial ni de la propuesta de sanción fuera el idioma empleado, como tampoco que se instara, coaccionara ni siquiera se se indicara el modo o manera de expresarse a nadie "Toda vez que todos os axentes somos galego-falantes e o idioma que emprega a Policía Local de Rianxo é o galego".

Un uso de este idioma que, según recuerdan, "convertiu en 1994 a este corpo policial en pioneiro no seu emprego para a confección de documentación, tramitación da mesma e relacións coas administracións", lo que sirvió al Concello de Rianxo a recibir el reconocimiento del Premio Lois Peña Novo en 2003.

De ahí que inste a A Mesa pola Normalización Lingüística a "que emita información veraz en relación coa causa directa da presunta sanción (falta de respeto e consideración a axentes da autoridade no exercicio das súas funcións) e non tente terxiversar ante a opinión pública a orixe real da sanción para a que foi proposto o denunciado".

Y concluye su comunicado la Policía local de Rianxo recordando que "a día de hoxe non constan actuacións nin disciplinarias nin xudiciais contra os policias actuantes nin contra ningún membro deste Corpo, que actúan sempre baixo o respecto escrupuloso dos dereitos dos cidadáns", en respuesta a la petición realizada por la propia Mesa a la Delegación del Gobierno en la que insta a que suspenda el procedimiento contra el ciudadano y a abrir diligencias contra los policías.

Puedes leer aquí todo el comunicado de la Policía Local de Rianxo: