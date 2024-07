Un piloto de avión de Burgos advierte sobre el problema que cada vez sufre más en pleno vuelo: "Diariamente"

Desafortunadamente, van a más los incidentes en los vuelos. A veces falla la prevención, pero es vital la labor del personal en tierra y la tripulación para evitar que una persona conflictiva o que viaja bajo efectos de droga o alcohol suba a un avión.

Nos lo cuenta un piloto, el comandante Ignacio Rodríguez Calderón. Natural de Burgos, con base en Barcelona y que opera de manera frecuente rutas dentro del territorio gallego.

¿Cómo es el protocolo cuando hay un pasajero conflictivo? Rodríguez Calderón asegura que el personal recibe un entrenamiento para afrontar este tipo de situaciones. Primero se intenta prevenir para evitar que suban al avión, pero, una vez que están en cabina: “Se intenta mediar, para calmar al pasajero, incluso se pueden tomar medidas para restringirles movimientos. Nosotros como pilotos, si vemos que la seguridad del vuelo se va a ver afectada, podemos tomar decisiones como un desvío o aterrizaje de emergencia”. Lo fundamental es la seguridad del vuelo y de los pasajeros.

Durante un vuelo, el comandante es la máxima autoridad y el máximo responsable de la seguridad del vuelo: “En este caso, si ve que no se puede garantizar la seguridad del resto del vuelo, en coordinación con la compañía y los controladores, decidimos el desvío a un aeropuerto que esté disponible”. Y a partir de ahí entran en escena las fuerzas de seguridad en el propio aeródromo para el desembarque del pasajero conflictivo.





MÁS INCIDENCIAS A BORDO DE VUELOS

Los problemas en los aviones van a más. Según datos de 2022 se dan problemas en 1 de cada 500 vuelos: “Diariamente tenemos casos. Otra cosa es que no se llegue al extremo de que haya que desviar vuelos, pero sí se ve una tendencia en el abuso del alcohol u otro tipo de sustancias”.

No solo por consumo de sustancias. También es un pasajero conflictivo aquel que no siga las instrucciones de la tripulación. Por ejemplo, que no respete indicaciones de seguridad, como llevar los cinturones, o que no respete las peticiones en cuanto al equipaje.

Es verdad, según reconoce el propio piloto, que hay rutas donde la tripulación trabaja más en alerta, por el tipo de cliente: “Cuando es un vuelo más de ocio, si se mezcla con la cultura del alcohol, gente que lleva la fiesta al avión”.

Ignacio Rodríguez Calderón lleva 12 años de experiencia como piloto. Por fortuna, en su caso, nunca se ha visto en una situación de este tipo: “Sí, hemos tenido que activar protocolos con algún pasajero bajo los efectos del alcohol. Lo primero que se hace es darle una notificación del comandante escrita y se finaliza el suministro de alcohol. También hemos tenido algún problema con algún pasajero en el embarque y hemos tenido que tomar la decisión de no embarcar a algún pasajero por carácter preventivo, intuyendo que iba a generar conflicto y siempre en colaboración con las fuerzas del Estado en el aeropuerto”.