La pequeña "Xenerala da Ulla" de solo cuatro años que deslumbra en el Carnaval de Galicia

Zoe lleva en la sangre el carnaval. Nos cuenta su madre que nació un martes de Entroido en Galicia, así que ya se veía venir su alma fiestera. Tiene una personalidad arrolladora para contar con solo cuatro años. Aunque ella puntualiza que son “cuatro años y medio”. Si bien, echando cuentas tiene casi cinco años porque está de cumple el 5 de marzo.

Zoe es natural de Sergude, en el ayuntamiento coruñés de Boqueixón. Es uno de los municipios donde celebran el carnaval más tradicional: aquí, además de conmemorar una de las fiestas gastronómicas más populares de Galicia, la de la filloa, hay mucha tradición de Xenerais da Ulla. Estos personajes clásicos de la comarca compostelana visten de traje que recuerda a militar, con los tricornios vistosos de plumas y bandas que pueden ser de Galicia, de España, o ambas.

Es un carnaval histórico, según informan las asociaciones que lo promueven: “No se puede asegurar con certeza el origen concreto de los Generales de la Ulla, pero, por las características comunes de estas mascaradas, hay que buscarlo en los diferentes enfrentamientos armados que se sucedieron en la comarca a lo largo del siglo XIX: primero la lucha contra la invasión francesa y, después, la revolución del 1846, que terminó con la batalla de Cacheiras, con las tropas de cada uno de los bandos recorriendo los espacios en que hoy se mantiene vivo este carnaval. Las diferentes guerras carlistas que se desenvolvieron en España durante el siglo XIX ayudarían, sin duda, a crear un asombro colectivo que desembocó en su ridiculización”.

Los "Xenerais da Ulla" Jose y su hija Zoe en su visita a COPE





LA PEQUEÑA ESTRELLA DEL CARNAVAL DE GALICIA

Zoe llega a los estudios de COPE algo curiosa y un poco vergonzosa. Sin embargo, esa timidez inicial enseguida desaparece y vemos su personalidad: echada hacia adelante y muy simpática. Zoe se ha disfrazado este año de jirafa, aunque ha cumplido escrupulosamente con los mandados de su colegio, donde cada día de celebraciones ha tenido que llevar algún accesorio.

Si bien su papel más destacado ha sido vestida con el traje de Xeneral da Ulla. Ella debutó el año pasado en los carnavales de su parroquia. Su traje de "xenerala" está confeccionado por su abuela Mila y lleva su nombre bordado: “Antes cosían mis dos abuelas, una es muy vieja y ella cose menos”. Nos explica, concentrada. ¿Qué es lo que más le gusta de ser "xenerala"? “Subir al caballo de verdad”.

Zoe es la hija de Jose, cocinero y propietario del restaurante Vente vindo de ese municipio. Ellos participan juntos en los encuentros de los Xenerais, esas batallas dialécticas tan sonadas, así que protagonizan los momentos más divertidos y tiernos de las celebraciones: “El atranque lo inventó papá, me hicieron los papeles, pero no me hicieron falta. Era la única niña que no leía nada”. Nos explica, orgullosa. Claro que Zoe tampoco sabe leer, así que se aprendió las estrofas de memoria: “sé leer un poco”. Añade ella.

Su padre Jose lleva desde el 1992 vistiendo el traje de Xeneral. En su caso, por tradición familiar y por mantener vivos los carnavales de su lugar de origen: “Allí en Sergude yo siempre me acuerdo de los Carnavales. Ya iba mi padre y más gente de la familia y hay que seguir la tradición e inculcarla a los que vienen detrás”. Parece que el relevo está garantizado.

Y claro, como buenos xenerais, no se podían ir de los estudios de COPE sin dedicarnos unos “vivas”, buenos deseos que cantan los personajes de este Carnaval gallego y que se pagan por los vecinos.

