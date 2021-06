La otra consecuencia de la leyenda del Pico Sacro: las piedras que llenan sus cuevas

El Pico Sacro es un monte de algo más de 500 metros de altitud situado en el ayuntamiento coruñés de Boqueixón, a 12 km de Santiago. Este enclave natural forma parte de las leyendas jacobeas y es protagonista de numerosas historias populares y relatos legendarios.

Desde el departamento de Turismo de Santiago destacan que "su forma puntiaguda (detiene tormentas) y la morfología, a base de rocas de cuarzo cristalizado, forman una silueta que ejerce de faro natural para los peregrinos y demás visitantes de la comarca. En la Ruta de la Plata el Pico Sacro marca su última etapa, siendo el primer lugar desde el que se ven las torres de la Catedral de Santiago, cumpliendo un papel semejante al que tiene el Monte del Gozo en el Camino Francés".

LAS PIEDRAS DE LAS CUEVAS DEL PICO SACRO

Una de las leyendas del monte nos habla de la existencia de un dragón en su interior.

En la época de la Reina Lupa, personaje que gobernaba la comarca y aliada de los romanos, ocurrieron unos hechos recogidos en el Códice Calixtino. Los discípulos del Apóstol le pidieron que les facilitara un carro y unos bueyes y así poder transportar el cuerpo de Santiago. La Reina los mandó al Pico Sacro, con la esperanza de que el dragón que allí habitaba los matase. Los discípulos hicieron la señal de la cruz y se salvaron, provocando que las bestias se amansasen. Este hecho provocó la conversión de la Reina y sus vasallos al Cristianismo.

Durante años se corrió la voz de que los visitantes deberían tirar piedras en la cavidad del Pico para matar al dragón y así es cómo las cuevas se fueron llenando hasta hacerse impracticables.

Desde la Federación Gallega de Espeleología, su presidente, Francisco Martínez, nos contaba en COPE que estiman que hay unos 8 metros cúbicos de pidras lanzadas a lo largo del tiempo. Para recuperar este espacio se ha organizado una gran limpieza para el primer fin de semana de junio junto al Concello de Boqueixón.

LA LIMPIEZA DEL PICO SACRO

A pesar de cómo suena, las tareas de limpieza no serán complicadas. Unos 20 voluntarios espeleólogos retirarán las piedras a través de tirolinas con sacos de 20 kilos cada uno. Trabajarán en pequeños grupos y esperan poder dejar libres al menos 3 metros de las cuevas porque en la actualidad "no se puede pasar por aquí, no hay espacio".

Va a ser la primera vez que se acometa una limpieza en profundidad de las cuevas de este pico tan popular. Es una iniciativa que coincide con el día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio.

Coincidiendo con esa celebración el Concello y la Federación ofrecen también charlas para dar a conocer el patrimonoi del "Monte Sagrado de Galicia". Una conferencia que tendrá lugar a las 20 horas del propio día 5, sábado, en el Centro de Interpretación del Pico.

Audio Francisco Martínez, pte de la Federación Gallega de Espeleología

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado