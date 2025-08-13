Las obras del segundo tramo de la ampliación de la autovía entre Santiago y A Estrada comenzarán en otoño

La Xunta de Galicia acaba de adjudicar las obras del segundo tramo de la prolongación de la autovía AG-59 que va desde Pontevea en Teo, hasta O Rollo, en A Estrada. Trabajos adjudicados a la empresa UTE Francisco Gómez y Cía, S.L-Misturas Obras e Proxectos, S.A.-Vázquez y Reino, S.L, por un presupuesto de 27.978.978 euros.

Y que permitirá que estas obras arranquen en unos meses, este mismo otoño, según las estimaciones de la Administración gallega, para completar la autovía entre Santiago en la provincia de A Coruña y A Estrada, en la de Pontevedra con este tramo de 4 km. de recorrido que discurrirá en paralelo a la carretera AC-841. Y que incluirá al final del mismo, ya en O Rollo, un enlace consistente en la construcción de una glorieta a nivel sobre el citado viario autonómico.

La actuación prevista incluye además 9 nuevas estructuras: el viaducto del río Ulla, otro viaducto del río Vea, 4 pasos inferiores, 1 paso superior y 2 muros.

El departamento de Infraestructuras de la Xunta tiene actualmente en ejecución el tramo de prolongación de la AG-59 de 3,5km entre A Ramallosa y Pontevea (Teo), con una inversión de 36 millones de euros, con la previsión de que esté finalizado a finales de este 2025.

UNIR POR CARRETERA SANTIAGO Y A ESTRADA "EN APENAS 10 MINUTOS"

Una vez completadas ambas fases, la infraestructura permitirá realizar el recorrido entre Santiago y A Estrada "en apenas diez minutos", según informa la Xunta de Galicia, lo que supondrá una mejora significativa en la seguridad viaria y en el acceso a los servicios públicos, al tiempo que facilitará el asentamiento de empresas y la fijación de población en las comarcas de interior.

Además de aumentar notablemente la capacidad del itinerario entre A Ramallosa y A Estrada, mejorar la seguridad viaria y facilitar la comunicación entre Santiago de Compostela y la comarca de Tabeirós-Terra de Montes.