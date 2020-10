Núñez Feijoó: "Sí a la restricción de actividad nocturna, no al toque de queda"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Galicia volverá a pedir legislación común y homogénea para todos que facilite la gestión de la pandemia y también "criterios homogéneos" que puedan ser de aplicación en las distintas zonas de España. propuesta que llevará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este jueves.

"No puede haber 17 propuestas distintas, y denominaciones como estado de alarma o toque de queda son impropias de una situación que dura meses y se prolongará durante más meses", ha asegurado Feijóo tras la reunión semanal de su Ejecutivo, anticipando que Galicia insistirá en que se habilite legislación que aporte seguridad jurídica y se garanticen "criterios y soluciones homogéneas".

Preguntado por la posibilidad de que se plantee un posible toque de queda, al amparo de un nuevo Estado de Alarma, Núñez Feijoo ha sido claro al rechazar esta fórmula "que solo genera alarma, con un enorme impacto reputacional fuera de España", asegurando que eso no significa que no haya que tomar más decisiones en materia de restricciones a las actividades económicas y la movilidad de las personas, sino que hay que hacerlo "amparándose siempre en criterios epidemiológicos que lo justifiquen, y no por el capricho de un Ministro de Sanidad", tras lo que ha aseverado que "Restricciones nocturnas en base a criterios epidemiológicos previamente pactados sí; toque de queda, no".

IMPROVISACIÓN Y FRIVOLIDAD

Al respecto, el titular de la Xunta dice haber detectado "improvisación y frivolidad, tanto en las medidas que se adoptan como en las que no se adoptan". De ahí que Galicia vaya a plantear al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que una parte de la Conferencia de Presidentes prevista para el lunes se dedique a evaluar la situación epidemiológica. "Es fundamental esta Conferencia de Presidentes para hablar de la situación económica y de la candidatura de España a los fondos europeos, pero lo que está claro es que estamos en una ola de la pandemia, y volvemos otra vez a los problemas de la primera", ha advertido.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado este jueves el "empeoramiento" de la situación epidemiológica, aunque Galicia está "comparativamente mejor" que la media estatal. En esta coyuntura, ha avanzado que habrá que ser firmes y ha llamado a los ciudadanos a "estar preparados para la restricción de libertades con el fin de preservar un bien superior, como es la vida de las personas".

"La pandemia nos obliga a elegir entre un mal menor y un mal mayor", ha proclamado el presidente gallego, antes de esgrimir que España está "cada vez en una situación más crítica", lo que obliga a las partes que la integran a estar en una situación de "alerta permanente".