El nuevo polígono industrial de Ribeira recibe tras tres años el ok urbanístico de la Xunta

La Xunta de Galicia acaba de notificar al Concello de Ribeira la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal denominado "Suelo Urbanizable Industrial" que supone dar luz verde a la creación del nuevo polígono industrial de 258.685 m2 previsto en la parroquia de Palmeira, en la zona conocida como Fontenla y Pedras Vermellas.

De ello informa el concello ribeirense en un comunicado en el que asegura que "Conclúe deste xeito satisfatoriamente unha longa tramitación que incluíu unha vintena de informes (o primeiro deles data de xaneiro de 2018) procedentes de distintos organismos das administracións estatal, galega, provincial e local, período de exposición pública, consultas, declaración ambiental estratéxica, etcétera..."

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Paralelamente al procedimiento resuelto ahora, el concello recuerda que están en fase de licitación por una cuantía global de 249.260 euros, repartidos en tres lotes, la licitación de la redacción de una serie de proyectos imprescindibles para avanzar en la materialización de esta nueva área industrial.

Se trata de los proyectos de urbanización y los servicios de arqueología que, aclaran fuentes municipales, "en ambos casos as ofertas xa están clasificadas e requiriuse as empresas pertinentes a correspondente documentación antes de proceder, se é o caso, á súa adxudicación definitiva", además del proyecto de urbanización"no que se produciu unha baixa temeraria dándose un prazo para a súa xustificación".

Junto a estos procedimientos administrativos el ayuntamiento de Ribeira ya incluye en el presupuesto municipal de este año, recientemente aprobado y que entró en vigor la semana pasada, varias partidas consignadas para el nuevo polígono.

Entre ellas, 1,2 millones para la expropiación de terrenos y 7.992.648,32 euros para a su urbanización. Cuya ejecución dependerá de la resolucion de las diferentes tramitaciones administrativas en marcha.