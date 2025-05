Nerea, voluntaria de la AECC en Santiago y paciente de cáncer: "Es muy importante contar con una red de apoyo que te escuche"

Santiago - Publicado el 08 may 2025, 19:38

Hace 70 años que la Asociación Española contra el Cáncer saca sus huchas a la calle masivamente durante toda una jornada. "Es importante lo que se recauda, claro... pero sobre todo, hacer visible el trabajo que hay detrás de la lucha contra el cáncer", dice una de las voluntarias que en este día se ha puesto el chaleco verde y le pone la pegatina en la solapa a quien se acerca a dejarle un donativo.

En la Plaza del Obradoiro, delante del Rectorado de la Universidad, está uno de los catorce puntos informativos y de colecta que se han instalado en Santiago. Allí nos encontramos a Nerea Arceo: a ella le diagnosticaron un cáncer óseo cuando tenía 24 años. Quimiterapia, cirugía, más quimiterapia... Nerea habla ahora de la enfermedad incluso con una sonrisa de oreja a oreja, porque todo ha ido bien pero también, porque se siente muy agradecida por el apoyo que recibió desde aquel diciembre de 2017.

"Lo llevé súper bien gracias a toda la red de médicos, enfermeras, familia, amigos, asociación... ¡que hasta me dejaron una peluca para que no tuviera que pasar ese trance de perder el pelo y verme desconocida... porque estos tratamientos te cambian!" explica.

La asociación contra el Cáncer apoyó también a la familia de Nerea durante su enfermedad, "ayudaron a mis padres con tratamiento psicológico", así que esta compostelana arrima ahora el hombro para visibilizar el trabajo que hace la institución con los pacientes y para conseguir fondos para la investigación. "Continué dando mi visión de la enfermedad a otros pacientes con osteosarcoma o con un tipo de cáncer parecido al mío, ayudando en las mesas de cuestación o en distintos eventos que organiza la asociación".

"que busquen apoyo"

Nerea recuerda que fue un 30 de diciembre cuando empezó la quimioterapia: ahora asegura que se encuentra "de maravilla, muy feliz". No perdió la pierna en la que apareció el tumor, aunque lleva una prótesis. "Fue una etapa dura", reconoce, pero enseguida añade que lo llevó bien gracias a todo el apoyo que recibió en su entorno: yo dije "esto no va a acabar conmigo y realmente fue así" . Así que, a quien se pueda encontrar en una situación como la que le tocó vivir a ella, le recomienda que cuente "con una red de apoyo cerca, porque a veces no necesitas hablar, simplemente necesitas compañía: que acudan a esa gente".

MÁS DE 900 PERSONAS ATENDIDAS EN SANTIAGO

En Santiago de Compostela, la AECC tiene su sede en la Avenida de Barcelona, en el número 29. De forma gratuita ofrece atención psicológica, atención social, logopedia, actividades de ocio y tempo libre y acompañamiento a pacientes y familiares gracias al trabajo de más de un centenar de personas voluntarias. El año pasado, más de 900 pacientes o familiares recurrieron a esta institución en la capital gallega.

El teléfono gratuito de la asociación es el 900100036.