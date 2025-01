El "muro" de ADIF que tapará la casa de Lourdes: "El tren es mi vida"

En la aldea de Amañecida, en Laraño, hay que estar casi en silencio para escuchar el paso del tren. Lo comprobamos a pie de vía, ahora visible desde el camino, pero que quedará completamente tapada si prospera un proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que nadie quiere.

Para Lourdes, que padece esclerosis múltiple, pasear al sol y ver pasar el tren es uno de los alicientes de su día a día: "lo único que miro es para los vecinos y para el tren, y cuando da aquí el sol salgo un poquito afuera... pero no tengo más vida que esa, si me ponen las pantallas, va a ser un horror!" Con una barrera opaca de cinco metros, esto se acaba y a ella ni se le pasa por la cabeza cambiar de domicilio. Su familia lleva toda la vida en una casa junto a la vía, un hogar que desde que le diagnosticaron a Lourdes la enfermedad han ido adaptando a sus necesidades: "para dónde voy a ir! Yo quiero estar en mi casa, no quiero ir para casa de nadie", insiste.

Patricia Iglesias Lourdes rechaza las pantallas que le taparán ver el paso del tren

11 millones de euros ha presupuestado el administrador de infraestructuras para 52 pantallas que nadie ha reclamado en 15 años que lleva el tren cruzando por esta parroquia. Milagros, la madre de Lourdes, cree que ese dinero estaría mucho mejor empleado si se destina a los vecinos que quieran insonorizar ventanas: "¡y les va a sobrar dinero aún, porque 11 millones... yo creo que es demasiado!" Si preocupaba el paso del tren por zonas pobladas, se preguntan por qué no prosperó el proyecto de túnel entre Biduido y A Rocha que se planteó antes del desdoble de vías.

Patricia Iglesias Nadie entiende en Laraño el interés por instalar las pantallas antirruido

"Tercermundistas para servicios, primermundistas para impuestos"

La lista de incoherencias entorno a esta obra parece no tener fin. Los vecinos señalan como ejemplo las pantallas colocadas ya en las inmediaciones de una vivienda frente al lugar donde nos encontramos. El "muro" está, efectivamente, "en las inmediaciones", porque para tapar de verdad la fachada de la casa tendría que eliminarse un pequeño galpón, que permanece intacto. Antirruido, en el lateral.

Instalar las pantallas supone estrechar viales de paso que por los que ahora mismo ya circulan con dificultad los autobuses, así que temen que este servicio básico se vea también afectado por una obra "de interés general" que nadie quiere. Antonio aventura que al final, les acabarán "colando" transformar vías de doble sentido de circulación a sentido único, así que les tocaría dar mucha más vuelta para coger el P2, la única línea del transporte urbano que llega al barrio.

"¿Y Patrimonio no tiene nada que decir a todo esto?" Se lo pregunta en voz alta Concha, una vecina que asegura que para levantar un "galponcillo de 14 metros" a ella le pidieron "todo tipo de informes, tela de ocultación fuera, porque es antiestético...No lo entiendo, esto que ponen aquí es peor que el muro de Berlín, es vergonzoso!"

El domingo, los vecinos de Laraño volverán a llevar su protesta contra "el muro" a las calles de Santiago: está prevista una manifestación a mediodía desde la Alameda que recorrerá parte del Ensanche y el casco histórico de la ciudad para terminar en el Obradoiro, frente al ayuntamiento, donde leerán un manifiesto. Esperan que el concello se implique más en su protesta, en vísperas de la visita de los técnicos de ADIF a Laraño el próximo martes.