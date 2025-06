Miedo y hartazgo por las peleas en el casco histórico de Santiago

Dos hombres de mediana edad se pelearon a puñetazos y golpeándose con un palo este martes en la Praza do Toural, en pleno casco histórico de Santiago. Las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales porque antes de que la policía llegase al lugar, muchas personas habían registrado ya con sus teléfonos lo que estaba sucediendo. Porque desgraciadamente, ocurre "casi a diario" o "varias veces al día" aseguran personas que trabajan en el entorno.

Este martes la cosa se descontroló cuando uno de los hombres que suele pasar horas mendigando por la zona o sentado en los soportales de la rúa do Vilar "empezó a pegarle al perro de otro que estaba por allí sin hacer nada", explica una comerciante de las inmediaciones.

A partir de ahí, golpes con los puños, patadas, palo que se rompe en la cabeza de uno y que queda astillado... así que se convierte en una amenaza para "pinchar" al otro.

Esta semana, más agresivos

La gente que trabaja o vive en el entorno no media ya en peleas como estas porque dicen que "son los de siempre", que en raras ocasiones increpan a otras personas, pero la situación no es plato de buen gusto: "no salen de aquí, muchos duermen aquí... y sí que es verdad que si les dices algo, hasta se pueden echar a ti", asegura una de las vendedoras de la plaza, que reconoce que impone acercarse en determinadas horas del día. "Por las mañanas no tanto, porque hay gente... pero a la hora que sales, esto ya está oscuro... no hay gente"

"Esta última semana están más agresivos entre ellos" asegura otra comerciante que explica que nadie de la plaza "se mete, pero los turistas, que piensan que es una pelea entre personas normales... lo que no saben es que van puestísimos hasta arriba". Ayer fueron dos visitantes los que separaron a los dos hombres.

Esta es como su plaza, hacen y deshacen lo que les da la gana Comerciante de la Praza do Toural

Otro vendedor explica que él es de los que llaman con frecuencia a la policía local de Santiago: "981 54 23 23, ya me lo sé de memoria... Les digo que lo miren, porque tienen una cámara ahí arriba (señalando a la plaza) y me dicen que ya mandan una patrulla para aquí". Cuando llegan los agentes, la mayoría de las ocasiones, igual que ocurría ayer, el altercado ya se ha disuelto: "esto es quita y pon"

Ninguno de los protagonistas de la pelea presentó denuncia y posiblemente por eso el incidente de la tarde pasada no aparece registrado en los partes ni de la policía nacional, ni de la local. "Esto da mala imagen", señala otro comerciante que lleva varias décadas con su establecimiento en la plaza. "Por aquí pasa mucha gente y durante la semana, un día sí y otro también, hay espectáculo, llega la tarde y se nota que ya están borrachos..." Asegura que durante unos años la situación estuvo "bastante tranquila", pero ahora "ha vuelto a empeorar".

Uno de los implicados en pelea de ayer volvía a estar pasado el mediodía de hoy bebiendo junto a otras personas, al abrigo de los soportales junto a la plaza.