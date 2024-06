Melania Cruz: "Para el papel de Laura trabajé sirviendo cafés y me hizo recobrar la ilusión"

Llega "Clanes", la nueva serieproducida por Vaca Films, inspirada en una historia real y protagonizada por Clara Lago y TamarNovas. La ficción made in Galicia se estrena el 21 de junio.En Clanes, una abogada llega para establecerse en la localidad pontevedresa de Cambados. Sellama Ana (Clara Lago) y su presencia no pasa desapercibida para nadie, incluido Daniel (TamarNovas), hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del “clan de los Padín” mientras elpadre permanece en prisión. Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid,ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.

Además de los protagonistas, podremos ver en la ficción a intérpretes como Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira o Melania Cruz.

Melania interpreta a Laura, una mujer que decide quedarse en la localidad y que se hace cargo de uno de los bares de la zona. Ella, junto a su madre, reciben el apodo de "raposas", porque su padre traiciona a uno de los clanes del narcotráfico.

¿Cómo se ha preparado Melania para este papel? Pues, a nivel de interpretación, tuvo que aprender a hacer cafés: "Ella regenta un bar, en servir copas sí tenía cierta experiencia, pero no en hacer cafés. Tuve la suerte de que un amigo, Martín, del Riquela, me dio de alta durante dos o tres días y estuve ahí sirviendo cafés para tener soltura dentro de la barra y servir sin dudar". Así que ahora, esta actriz reconoce que los cafés con leche le salen muy bien.

La serie se localiza en Cambados, pero se rodó en otras ubicaciones, en Malpica, en Madrid y hasta Senegal: "fue fácil trabajar con este equipo, tuvimos la suerte de que la grabación se prolongó en el tiempo, porque ahora estamos acostumbrados a tiempos más condensados y casi no da tiempo a nada, pero en esta ocasión hubo tiempo y la experiencia fue maravillosa".

Para esta actriz lucense era jugar en casa. Para el estreno reconoce que siempre hay ciertos nervios, pero ganas de saber cómo acoge el proyecto el público: "Emoción por juntarnos de nuevo y expectativas ante cómo será recibida la serie. Al estreno voy con mi hermana, es la primera vez que me acompaña y es el primer estreno de Netflix en Galicia. Hay muchas ganas".

Melania reconoce que de su personaje, Laura, ha aprendido muchas cosas: "no soy madre y aprendí también de mi hija en la ficción, fue como renovar la ilusión. me hizo bien recobrar la ilusión en un proceso de estas características. No fue que la perdiese, pero la profesión tiene altibajos. Este personaje, a pesar de que le pasan muchas cosas, no muy positivas, pero para mí sí fue positivo".

VACA FILMS

Fundada por Emma Lustres y Borja Pena en 2003, Vaca Films se ha establecido como una de las productoras líderes en España. Sus producciones han participado en los festivales más relevantes (Venecia, Toronto, San Sebastián o Berlín) y suman decenas de Premios Goya y otras importantes menciones.

Entre los títulos más taquilleros de Vaca Films destacan Celda 211, El Niño, Cien años de perdón, El Desconocido, Quien a hierro mata o Hasta el Cielo.