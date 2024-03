La mejor hamburguesa de España se hace en esta localidad gallega de 20.000 habitantes

La mejor hamburguesa de España la hacemos en Galicia. Concretamente en la localidad pontevedresa de A Estrada, un municipio de unos 22.000 habitantes y que está a media hora de Santiago en coche.

Los responsables del local Argentinos Burguer, se han hecho con el primer puesto del concurso que buscaba la mejor hamburguesa de toda España. Se trata de un local que lleva abierto desde el año 1980. Gonzalo Pose heredó el establecimiento de su padre y no piensa en moverse de aquí: “Es mi casa, yo me crie en esa barra, jugando con mi padre en la hamburguesería”.

Gonzalo es ahora uno de los responsables del establecimiento hostelero y cocinero. De sus manos salen las hamburguesas y pizzas que se sirven aquí. La mejor de España es una revisión de una clásica que ya elaboraban sus padres cuando abrieron el negocio: “Digamos que es una versión autorizada de una hamburguesa completa de toda la vida. Lleva ingredientes tradicionales, lechuga, tomate y cebolla, pero van en un tipo de encurtido típico de los países anglosajones, dos discos de carne, dos lonchas de queso y también una deliciosa e intensa salsa de bacon”.

¿Cómo se selecciona la mejor hamburguesa de España? Pues con un jurado profesional y una cata a ciegas… Aunque en la carta del local de Gonzalo, durante el mes de febrero, ya ha tenido esta "Old School 1980" ganadora de ese reconocimiento y su clientela ha podido dar su opinión sobre esta propuesta.

En la final del 4º Campeonato de España de hamburguesas, celebrada en el Museo MEGA de Estrella Galicia, en A Coruña, se han vivido nervios y mucha emoción. Los 15 finalistas han preparado sus deliciosas hamburguesas para un jurado profesional formado por el presidente de Madrid Fusión, Jose Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Alejandra Ansón, los cocineros con estrella Michelin Pepe Solla, de Casa Solla, Fernando Agrasar, de As Garzas e Iría Espinosa, de Arbore da Veira. La final ha estado “reñida”, según destaca la organización. Con todo, finalmente hay veredicto: 1º Best Burger Spain, es para Argentinos Burger (A- Estrada, Galicia) por su hamburguesa Old School 1980

2ª Best Burger Spain, es para Festin (Barcelona, Cataluña) por su hamburguesa La Duquesa

3ª Best Burger Spain, es para Soul Coffee Beer (Paiporta, Comunidad Valenciana) por su hamburguesa Hey Ryan

HAMBURGUESAS EN A ESTRADA CON SABORES DEL MUNDO

Gonzalo Pose nos explica que él también va a comer hamburguesas a cadenas de fast food, incluso tiene una revisión de la conocida big mac. Aunque nos reconoce entre risas que él vive de las hamburguesas, pero prefiere comerse pizzas… Que también están en el menú de su negocio.

En sus viajes visita locales hosteleros para conocer de primera mano qué ingredientes usan, recetas y secretos que importar a su local de A Estrada… El último, a Nueva York, donde se llevó “una lista de locales que visitar y platos que probar”.