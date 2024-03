Más mejoras en el servicio de bus de Santiago...que no se sabe cuándo llegarán

El concello de Santiago endulza la espera por el nuevo contrato del transporte público en la ciudad con el anuncio de más mejoras a sumar a las que se contemplaban en el pliego que había diseñado el gobierno de Sánchez Bugallo a finales del anterior mandato. El pasado verano el proceso sufría el enésimo parón, hubo que recalcular el coste del servicio y el ejecutivo de Goretti Sanmartín ha aprovechado para poner su sello a uno de los contratos más cuantiosos que adjudica la capital de Galicia: pasará de 86 millones de euros de importe base a 137 millones.

Los cambios llegan con nueva nomenclatura: nacen las Líneas alimentadoras do Rural, que tendrán 11 frecuencias diarias que enlazarán las parroquias de Cesar, Fecha y Marrozos con otros puntos donde hacer transbordo a líneas que permitirán llegar al centro. El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, explicó que el concepto es "levar en liñas de curto recorrido con frecuencias o máis altas posibles que entronquen ao centro da cidade". Esto supone que los usuarios de esas "alimentadoras do rural" tendrán posibilidad de dos transbordos gratuitos, no uno como el resto, para favorecer que "suban á liña alimentadora, pagar o billete, da liña alimentadora entroncar coa liña que o achegue ao centro e unha vez alí, posiblemente necesitará outro bus para chegar a outro lugar que quera..."

Más terminología nueva: Línea Transantiago. Está pensada para aquellas personas que vienen o van a los límites del término municipal, como Milladoiro o Sigüeiro. Cada media hora saldrán los autobuses que hacen este trayecto, con paso por puntos clave como el hospital Clínico, la plaza de Abastos, San Caetano o el polígono del Tambre. "Temos moitas esperanzas postas nesta liña polo novidosa que é e por fornecer de transporte a toda a zona norte e ao rural, pola posibilidade de achegarte á parada cada trinta minutos", explica Duro.





BUSES NOCTURNOS DE MIÉRCOLES A SÁBADO

Con el nuevo contrato de transporte se cubrirá por fin una vieja demanda de los jóvenes en Compostela: los buses nocturnos. Serán dos líneas circulares que funcionarán de día uniendo barrios del norte y el sur de la ciudad, pero que de miércoles a domingo tendrán servicio hasta las cinco de la mañana, incorporando una parada en la Plaza de Galicia. "Cubren dende Fontiñas, zona de Vista Alegre, Salvadas, Campus, cos colexios maiores, Conxo e Ensanche. A Praza de Galicia será un pouco a referencia onde se vai achegar a xente para empregar ese bus nocturno"

También se anuncia refuerzo en el transporte a los polígonos industriales del Tambre y Costa Vella, y bus lanzadera al aeropuerto sólo con parada en el Palacio de Congresos y la Estación Intermodal.

EL BILLETE ORDINARIO SUBE 25 CÉNTIMOS

Compromiso de mejor servicio con buses nuevos, más frecuencias... y además contemplando en el contrato la subida salarial de la última revisión del convenio del Transporte: no hay duros a cuatro pesetas, el billete ordinario sube. "Si estas liñas funcionan, que non teño ningunha dúbida de que van a funcionar, vai supoñer un antes e un despois no volume de tráfico que entra na cidade, e por iso a aposta deste goberno é que o prezo do billete ordinario suba só ata 1,25€... logo sabedes que hai a tarxeta de dez viaxes, bono pensionista, escolar... iso vaise seguir aplicando", asegura Xan Duro, que anuncia además que el concello amplía de 5 Millones de euros a 8 la cantidad que va a destinar a bonificaciones.

En las paradas, las personas que cogen con frecuencia el autobús entienden que algo se tiene que encarecer, aunque hay quien se resiste a creer aún en que llegarán por fin las mejoras: "me parece muy bien siempre y cuando funcione bien", explica una vecina, que añade que su autobús tendría que salir de Vidán a las 8.30, pero hay días que llega allí a las 8.55". En la misma parada, en el centro de Santiago, encontramos a un pensionista que se felicita de que continúen las ayudas al transporte para las personas mayores aunque reconoce que "aquí el transporte es barato, porque en Ferrol cuesta el billete 1.55€"

MEJORAS SIN HORIZONTE CLARO A LA VISTA

¿Cuándo verán los compostelanos todos estos cambios? La Xunta de Goberno acaba de aprobar el estudio económico que ahora tiene que estar 20 días en exposición pública: luego se remite a la Oficinal Nacional de Evaluación, ONE, que tiene un mes para revisar documentación y pedir incluso más informes. Con suerte, para principios de verano se podría licitar, pero desde el concello reconocen que un contrato de semejante tamaño, rozando los 140 millones de euros, es difícil que se adjudique antes de que termine el año.