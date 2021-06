Un marinero gallego rescata un corzo que se encontró en medio del mar, frente a la costa de Carnota (A Coruña)

"Mirade para aquí: un corzo no medio do mar!". De esta forma arranca el vídeo que el marinero de la localidad coruñesa de Finisterre, Guillermo Traba, retransmitía en vivo en las redes sociales este pasado miércoles cuando, al salir como cada jornada a faenar navaja a buceo en los fondos frente a la costa de Carnota, se encontró nadando en medio del mar lo que creyó era una cría de corzo, aunque hay quien asegura que se trataba de una cabra.

En todo caso, el animal nadaba hacia mar abierto cuando fue localizado por el marinero que asegura en declaraciones a los medios que "vin como se fora una aleta de delfín, por encima da auga, e pensei que era un cabo que lle caera a un barco", por lo que se acercó para comprobar, incrédulo, de que se trataba de un animal cuya cabeza con dos pequeños cuernos emergía del agua y nadaba muy alejado ya de la playa de Calderbarcos.

Y que, según reconoce, "non ía deixar morrer de ningunha maneira", por lo que, si bien barajó subirlo a bordo de su embarcación, optó por redirigirlo hacia la costa con su embarcación, logrado así que el animal, tras más de 8 minutos de rescate, regresara a tierra y se pusiera a salvo subiendo por una zona rocosa.

Aunque aún tuvo tiempo, según reconoce el propio Guillermo, de dirigirle una mirada "como querendo das as gracias", y poniendo fin a una jornada de trabajo en la mar que tuvo poco de habitual para este marinero gallego, como él mismo reconoce al final de la grabación, retransmitida y compartida en sus redes sociales, asegurando que "Esto non me volve a pasar a min na miña vida, oh!".