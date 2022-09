Mariale, 3º de Primaria:"Me gusta volver a clase porque este curso podemos ver las sonrisas de los demás"

Alguna lágrima furtiva, pero este primer día de clase a las puertas del cole de Los Remedios hay sobre todo, ilusión. Sofía espera junto a su madre a que le toque el turno de entrada a su grupo, "el de cinco años". Ella quería venir a clase porque "quería ver a la profe Sharon" con la que le encanta sobre todo "pintar". Tanto, que aunque ha tenido que levantarse dos horas antes de lo habitual, apenas ha habido problema: "tenían emoción, se levantaron sin protestar hoy" certifica la mamá. A su lado, su amiga Elisabeth, igual de emocionada y con el plus de su nueva mochila de purpurina morada que no para de enseñar a cualquiera que se acerca.

Es el curso de la vuelta a la normalidad de verdad, y esto lo agradecen todos: nos lo decía la directora del centro, Anxos Cánive: "os pais poden entrar no cole, os nenos veñen sin distancia, non hai grupos burbulla... e todo iso é unha alegría, a verdade é que volver a esa prepandemia nas escolas era algo moi desexado por todos".

Audio





Quien quiera, puede llevar mascarilla, pero se cuentan con los dedos de una mano porque como dice Mariale, de 3º de Primaria, entre lo mejor de la vuelta al curso este septiembre está "ver las sonrisas de los demás, de las profes también", al margen de lo incómoda que resultaba en los días de calor. Con todo, algún cubrebocas sí que se ve en el patio, porque como cuenta algún padre a la puerta del cole, hay niños que todavía se resisten a retirarlo. "No hemos cogido el covid en casa ninguno, es pequeño y no sé qué pensará que es el covid, y tiene miedo...Le dijimos que posiblemente será de los únicos en clase en llevarla, que la quitase... pero sigue con sus pautas del curso pasado".





VEINTE AÑOS DESPUÉS, PERO SIGUE EMOCIONANDO EL PRIMER DÍA

Ana es la profesora de uno de los grupos de Primero de Primaria: ya lleva dos décadas en la enseñanza, pero asegura que el arranque de curso sigue siendo emocionante. "Desde las cinco de la mañana llevo despierta, con los ojos como platos, con mucha emoción". Empieza con un grupo recién llegado de Infantil, así que, toca conocerse. Pregunto si hubo algún lloro al cambiar de clase y asegura que solo "uno muy pequeñito, muy buen recibimiento, muy buena acogida entre ellos, la verdad es que estoy muy contenta", asegura.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Lucas es uno de los que está encantado de empezar en Primero porque "es muy divertido, porque en el cole estudiamos y también jugamos un poco... a la plastilina" Comparte clase con Emma, a la que le gusta venir al colegio, asegura porque "aprendemos cosas, como números"... y entonces, ya en el resto de su mesa, también están felices de "aprender números". Me cambio a la de al lado, otra mesa de cuatro, como antes de la pandemia, mirándose a la cara están Lola y Greta: la primera me dice que le gusta leer... y a la segunda, pues también, faltaría más...Todo tipo de cuentos, añade la primera y entonces Greta sube la apuesta y asegura que además, le gusta pasárselo bien, por ejemplo, como cuando este verano celebró su cumpleaños.

Comparten pasillo con un grupo de Tercero de Primaria: son los antiguos alumnos de la profe Ana, que los saluda desde la puerta. Mismo entusiasmo que sus compañeros más pequeños, con alguna novedad este curso. Resulta que Rosa, su maestra, les acaba de contar que vendrá una niña nueva los próximos días: me lo anuncia Dani, que rápidamente me explica que "hay que ayudarla porque no tiene amigos ni nada en este cole... para que pueda jugar con todos y le sea más fácil!" Con compañeros así... cualquiera empieza bien el curso!

600 alumnos tiene el Colegio de Los Remedios ubicado en la zona histórica de Santiago. Como buena parte de las escuelas, han acusado el descenso demográfico especialmente en los últimos cuatro años: en Infantil, el alumnado se ha reducido a la mitad.