Marcos, patrón de cerco en Portosín: "El gasto en gasoil pasó de 250 euros al día a 500, es insostenible"

Motores apagados en todas las embarcaciones de Portosín, principal puerto cerqueiro de Galicia. Amarró en casa la flota de bajura mientras los más grandes, unos doscientos bacos, se quedaron al abrigo en los puertos del Cantábrico, donde estaban participando en la campaña del verdel. Son campañas de varios meses, prácticamente con la máquina "en marcha día y noche, de llegar, descargar y salir", cuenta el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño… así que el consumo de combustible "se dispara" . Junto a él, en la Cofradía de Pescadores recibe a Cope SantiagoMarcos Vázquez, patrón del Titán, uno de esos barcos que que está amarrado porque "no salen las cuentas" con el incremento de costes de unos meses para aquí.

Y son cuentas fáciles de echar... "antes eran 250 euros de gasto diario e agora, co litro a case un euro, sube a 500 euros de gasto diario" insiste, así que "si no día iamos a gañar, poñamos en números redondos, 200 euros ó día e os gastos incrementáronse en 250, perdemos 50 euros cada día". Les sale mejor quedar amarrados en puerto.

Marcos recuerda además que ellos son el punto más débil de toda la cadena, porque no pueden repercutir este incremento de costes en el precio de venta: "es lo que tienen las subastas a la baja", se lamenta. Porque "un peixeiro de Santiago, poñamos por caso, pode calcular o que vai a gastar de máis en vir buscar o peixe á lonxa, o que lle custa de máis prender a luz no seu negocio... e incrementar o que lle cobra ó cliente para manter a ganancia: nós, non", remarca.

Audio









En su caso, entre problemas con el paro del transporte y ahora la convocatoria del sector, en nada se pondrán en un mes sin que ninguno de los 12 tripulantes del Titán haya llevado "ni un euro a casa" mientras a la vuelta habrá costes fijos que asumir..."unos 6.000 euros para la Seguridad Social", a descontar ya de lo que entre con la primera marea. Con cuentas como esta, se entiende que urjan una propuesta desde el Ministerio que les permita retomar la actividad cuanto antes.

Isaac Gaciño, el patrón mayor de Portosín, es de los que piensa que tal vez sea necesario ir a una huelga general para que de verdad el gobierno se tome en serio los problemas que está causando el incremento de precios de la energía "porque isto xa non é un problema da subida do gasoil... é de todo! Entendo que coa crise do covid tocounos a todos baixar un pouco o ombreiro, pero un pouco... non podemos estar afogados, hai empresas que o están pasando moi mal e o goberno e Bruxelas teñen que rectificar".





REDEIRAS, OTRO ESLABÓN DÉBIL DE LA CADENA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En Portosín hay más de una veintena de mujeres dedicadas al arreglo de redes: la actividad para ellas también está prácticamente paralizada, porque "ao non sair ó mar, tampouco hai avarías" explica Inés. En casi treinta años de actividad, asegura que nunca le tocó una situación semejante. Es de familia de mar: en casa tienen barco que lleva semanas "que si sae que si non sae... porque con estes precios do gasoil, xa sabes...non compensa". Ella es la única que está hoy trabajando en la nave de redes del puerto: me explica que no todas van allí a la faena, pero que a todas les pasa lo mismo... cada vez hay menos trabajo. Si la cosa no se arregla pronto, calcula que ella tiene "para quince días... y después, a casa". Es autónoma, así que, día que no trabaja, tampoco cobra. "Estamos con el agua al cuello", asegura.

Audio









LA FLOTA MARISQUERA, APURANDO EL FINAL DE LA CAMPAÑA

En otro puerto de la misma ría, la actividad se mantiene con casi total normalidad: Noia vive sobre todo del marisqueo y esta convocatoria de paro en el mar les llega a menos de un mes del final de la campaña del berberecho y la almeja: "non podemos aprazar o de sair a faenar, porque a data tope para nós e o 13 de abril", explica el gerente de la Cofradía, Adelo Freire. Ellos también han notado el incremento de precio en el combustible, aunque en su caso, la repercusión es menor, porque los desplazamientos de las embarcaciones a las zonas de faena son mucho más cortos, y además, durante el tiempo de trabajo, los motores pueden permanecer apagados, a diferencia de lo que ocurre con otras flotas.

La semana pasada sí que estuvieron varias jornadas sin salir a trabajar a causa del paro en el transporte: estos días, la demanda es exclusivamente para el consumo en fresco, las cantidades son menores, así que la distribución en vehículos más pequeños es más sencilla.

Adelo Freire aprovecha para recordar otro problema que arrastra el sector: el intrusismo, que está tirando a la baja de los precios en una situación ya de por sí complicada. Desde Portugal pero también de otros países del norte de Europa, como Holanda, llega "ameixa branca que se está comercializando como berberecho: ten un color similar, comercialízase como clica pero nalgunhas latas de conserva lle poñen nomes similares ó berberecho, a un euro... a ese prezo é imposible facer berberecho galego, imposible". Y asegura que son productos que se están consumiendo "en cantidades industriales".

Vídeo