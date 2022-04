Los 3 requisitos para obtener el Jubileo este año santo en Santiago de Compostela

Con la llegada de la Semana Santa se está incrementando el número de peregrinos y visitantes que acceden a la Catedral de Santiago. Este domingo fueron casi 800 los peregrinos que sellaron su compostela tras completar más de 100 kilómetros de alguna de las rutas a Compostela, y a ellos hay que sumarle los miles de fieles que llegan a la ciudad del apóstol en avión, tren, autobús o vehículo particular.

Precisamente en la estación intermodal de Santiago encontramos este lunes a Elena y Andrés, una pareja de Andaluces que comienzan hoy el camino portugués por la costa desde la localidad de Baiona (en la ría de Vigo).

Andrés ha hecho el camino ya con anterioridad y por lo que le dicen en los grupos de redes sociales del Camino se está recuperando la situación pre-pandemia. Elena lo hace por primera vez y lo hace ilusionada, le llaman la atención "el ambiente, conocer gente, el compañerismo. Me gusta la improvisación, que no haya nada planeado, y también los paisajes que son muy diferentes a los de Andalucía".



La visita a la Catedral de Santiago es este 2022 especial, porque con la extensión del Año Santo decidida por el Papa Franciscose puede obtener el Jubileo (perdón de los pecados) al cumplir ciertos requisitos.

Es importante diferenciar entre la compostela (documento que acredita que se han realizado más de 100 kilómetros de alguno de los caminos) y el jubileo, que es el perdón de los pecados y que tiene requisitos propios.

LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL JUBILEO

Para obtener las gracias jubilares es necesario hacer tres cosas:

1. Visitar la Tumba del Apóstol y rezar alguna oración.

2. Recibir el Sacramento de la confesión.

3. Recibir la comunión.

Los requisitos 2 y 3 no es imprescindible que se hagan en la Catedral, la confesión y la comunión pueden hacerse en cualquier otra parroquia 15 días antes o después de la visita a Santiago.





Hay cierta confusión por parte de algunos fieles que entienden que basta con cruzar la Puerta Santa (que solo está abierta durante los años santos) para obtener las gracias jubilares.

El jubileo se consigue con los tres requisitos que recuerdan desde la Catedral. Si además hemos hecho el Camino podemos optar a la compostela y al ser Año Santo entramos en el templo por la Puerta Santa.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO GALLEGO

Este lunes pudo salir sin problema la procesión de la Humildad por las calles del casco histórico de Santiago, los cofrades están pendientes de las procesiones del Martes Santo, que peligran por la lluvia que cae en toda Galicia.

A las 21 horas está previsto que salga la cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia. El inicio de la procesión tiene lugar desde la iglesia de las Mercedarias y recorre el Tránsito de la Merced, Fonte de Santo Antonio, rua das Orgas, Cantón do Toural, Praza do Toural, Rúa do Vilar, Plaza de Platerías y Catedral de Santiago de Compostela.

La procesión del Cristo de la Paciencia tiene detrás a la Cofradía del Cristo de la Paciencia de Conxo.





La Semana Santa de Santiago de Compostela cumple este 2022 cinco años declarada de interés turístico gallego, al igual que las de Cangas, Mondoñedo, Betanzos o Meis, y no ha dejado de crecer en este periodo.

En Galicia hay dos que tienen declaración de interés turístico internacional, que son las de Ferrol (A Coruña) y Viveiro (Lugo).

Este martes se celebra en la Catedral de Santiago la misa Crismal, en la que el arzobispo bendice los santos óleos que después se utilizan en las parroquias de toda la diócesis en ceremonias como los bautizos.